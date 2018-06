Die US-Wirtschaft hat ihre langsame Erholung nach Einschätzung der US-Notenbank Fed fortgesetzt. Dem jüngsten regionalen Konjunkturbericht ( Beige Book) zufolge verbesserte sich in den vergangenen Wochen die Lage in den meisten Landesteilen zusehends. In beinahe allen der zwölf Bezirke der Fed lege die Industrieproduktion zu, auch die Verbraucher zeigten wieder mehr Kauflaune. Problematisch bleibe hingegen die Situation auf dem Immobilienmarkt, heißt es in dem Bericht.

Dem sogenannten Beige Book zufolge gehe es vor allem für die Metallverarbeitung und die Autoindustrie voran. Gut entwickelt habe sich auch der Tourismus. Das Kreditgeschäft bezeichnet der Fed-Bericht derweil als "stabil".

Die Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft seien "im allgemeinen positiv". Bei ihren Einkäufen achteten die Amerikaner allerdings noch sehr auf Preise und seien bei nicht unbedingt notwendigen Dingen eher zurückhaltend. Der Absatz von Neuwagen sei leicht gestiegen. Rund 70 Prozent der US-Wirtschaft hängen vom privaten Konsum ab.

Am Häusermarkt bleibe die Lage unterdessen nach wie vor trübe, mehrere Fed-Bezirke hätten in den vergangenen sechs Wochen sogar noch eine Verschlechterung verzeichnet. "Das Geschäft bleibt auf niedrigem Niveau", heißt es in dem Report weiter.

Die Konsumenten blicken inzwischen optimistischer in die Zukunft. Nach einem überraschenden Plus bereits im Vormonat war das Verbrauchervertrauen im November stärker als erwartet gestiegen. Das Konjunkturbarometer hatte im Oktober um 0,5 Prozent zugelegt und war damit den vierten Monat in Folge gestiegen.

Allerdings hatte die US-Notenbank ihren jüngsten Konjunkturausblick deutlich nach unten korrigiert. Für dieses Jahr erwartet die Federal Reserve nun nur noch ein Wachstum zwischen 2,4 und 2,5 Prozent und nicht mehr wie noch im Juni zwischen 3,0 und 3,5 Prozent. Auch die Aussichten für den Jobmarkt trübten sich ein: Selbst für das nächstes Jahr rechnet die Zentralbank noch mit einer Arbeitslosenquote um die neun Prozent.

Die Federal Reserve hat Anfang November eine neue, 600 Milliarden schwere Geldspritze für die lahmende Wirtschaft des Landes beschlossen. Da sie damit indirekt auch den Dollar schwächt, was umgekehrt zu Aufwertungen von anderen Währungen führt, war sie in den vergangenen Wochen von vielen Seiten angegriffen worden. Unter anderem hatten China, Brasilien und auch Deutschland den Schritt kritisiert.

Notenbankchef Ben Bernanke hatte die Aktion mit der Begründung verteidigt, er könne nicht tatenlos zuschauen, wenn viele Millionen Amerikaner keinen Job fänden, weil die Konjunktur nach der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten nicht in Fahrt kommt. Anders als die Europäische Zentralbank (EZB) und andere Notenbanken, hat die Fed nicht nur stabile Preise als Zielvorgabe, sondern soll qua Mandat auch für Vollbeschäftigung sorgen.