Was erwarten die Franzosen von Deutschland im kommenden Jahr? Vor allem eines: Die Deutschen müssen in Europa ihre Führungsrolle wahrnehmen – und zeigen, was Solidarität in Europa bedeutet. Wenn die Krise des Euros eine Vertrauenskrise ist, muss Angela Merkel das Vertrauen ausstrahlen, das Europa braucht, um den Euro zu retten. Es ist gut, dass die Kanzlerin begonnen hat, den Bürgern zu erklären, wie sehr die Deutschen von Europa und der gemeinsamen Währung profitiert haben. Sie sollte es noch deutlicher tun. Ohne den Euro würden die Exporte in andere Länder Europas – den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands – kollabieren.

Noch vor zwanzig Jahren, als Deutschland seine Wiedervereinigung feierte, ging in Frankreich eine Sorge um: Was wäre, wenn Deutschland seine größere Macht in Europa ausüben würde? Das ist heute anders. Deutschland ist nicht nur selbstverständlich das ökonomische Schwergewicht auf dem Kontinent. Es hat auch seine Komplexe abgebaut und wagt es stärker als früher, seine Interessen auf der europäischen Bühne offen zu verteidigen. Den meisten Franzosen macht das keine Angst mehr.

Patrick Saint-Paul arbeitet seit September 2008 als Korrespondent der französischen Tageszeitung Le Figaro in Berlin.

Die alten Reflexe aber sind geblieben. Geht es um Europa, ist in Frankreich immer noch der Satz geläufig: "Lasst die Deutschen zahlen!" Dass die Kanzlerin zu Beginn der Euro-Krise zögerte, den Griechen zu Hilfe zu eilen, hat die Franzosen überrascht. Sie haben unterschätzt, wie hart Deutschland in den vergangenen Jahren das Land reformiert hat, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, und welche Opfer das den Bürgern abverlangt hat. Die Deutschen tun sich deshalb schwer, Ländern zu helfen, die jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt haben.

Das Verständnis dafür ist unter den Franzosen größer, als es in Deutschland manchmal scheint. Als die französische Finanzministerin Christine Lagarde vor wenigen Monaten über die hohen Exportüberschüsse der Deutschen klagte, fand das in Frankreich nur schwachen Anklang. Die Erklärung dafür ist einfach: Die Franzosen bewundern die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und die Qualität von Produkten Made in Germany. Die Euro-Krise hat den Franzosen zudem gezeigt, dass viele Reformen im Land zu lange hinaus gezögert wurden und dass die Staatsfinanzen saniert werden müssen. Deutschland ist für Frankreich heute ein Vorbild, und das schlägt sich auch in der Politik nieder. Die Steuerreform von Nicolas Sarkozy etwa folgt in wesentlichen Teilen dem deutschen Modell.