Banken müssen damit rechnen, dass ihre Kundenberater in Zukunft von verdeckten Ermittlern kontrolliert werden. "Künftig werden von staatlicher Seite aus verdeckte Ermittler eingesetzt und nicht nur die allgemeinen Bedingungen geprüft", kündigte Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner im Handelsblatt an. "Nachdem nun die Grundsatzentscheidung zur Reform der nationalen Finanzaufsicht gefallen ist, werden wir uns in den kommenden Monaten mit der Frage beschäftigen, wo und wie der Bereich des finanziellen Verbraucherschutzes ausgebaut werden kann", sagte Aigner.

Bislang macht vor allem die Stiftung Warentest in der Anlageberatung von Banken Stichproben. Beim letzten Test erhielten die meisten Banken schlechte Noten. Aigner sagte, dass die Stiftung Warentest auch in Zukunft mit ihren Vergleichstests über die Qualität der Bankberatung wichtig sei. "Dort besteht allerdings das Problem, dass die Informanten nicht genannt werden dürfen und die Ergebnisse deshalb von den Banken oft infrage gestellt werden", sagte Aigner.

Auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht seien bisher die Hände gebunden. "Gesetze helfen nur dann, wenn jemand kontrolliert, ob sie eingehalten werden. Diese Kontrollmöglichkeiten werden wir zum Nutzen der Verbraucher weiter ausbauen", sagte Aigner. Deshalb sollten Mitarbeiter der Bundesanstalt vor Ort kontrollieren.

Das Hauptproblem in der Kundenberatung ist der hohe Verkaufsdruck der Hersteller von Finanzprodukten. Die Leistung der Bankberater wird oft nur noch an erwirtschafteten Erträgen und verkauften Stückzahlen gemessen. Viele Bürger berichten von einem Vertrauensverlust in die Finanzinstitute, der insbesondere durch die Finanzkrise verstärkt wurde. Erschwerend kommt hinzu, dass die Beziehung zwischen Kunde und Berater zunehmend unpersönlich wird. Zwei Drittel der Kontakte laufen heute über Internet und Telefon.

Auch das Beratungsgespräch in der Filiale trägt immer weniger zur Kundenbindung bei. Umfragen zeigen, mehr als die Hälfte der Bankkunden ist nach einem Filialbesuch unzufrieden. Sie sind unsicher oder sogar misstrauisch, ob sie ihren Wünschen gemäß beraten wurden oder nur die Bankinteressen im Vordergrund standen. Ergebnis: Deutschlands Banken haben im Vergleich aller großen Industrieländer die niedrigste Kundenbindung.