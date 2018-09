Eine bessere Honorierung der bayerischen Hausärzte durch die Krankenkassen war das Ziel, für das Verbandschef Wolfgang Hoppenthaller lange gekämpft hatte. Doch der Hausärzteverband des Freistaats stimmte am Mittwoch gegen einen Ausstieg aus dem Kassensystem – Hoppenthaller zieht daraus nun die Konsequenzen: Er ist von seinem Posten zurückgetreten.

"Um künftigen Verhandlungen mit der Bayerischen Staatsregierung und mit den Krankenkassen nicht im Wege zu stehen, habe ich mich dazu entschlossen, alle politischen Ämter niederzulegen", begründete Hoppenthaller seinen Schritt. Der Brief des Funktionärs, der auch stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands war, soll nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung an die bayerischen Hausarztpraxen verschickt werden.

Anlass für Hoppenthallers Rücktritt ist die Abstimmung der Hausärzte darüber, ob sie massenhaft ihre Kassenzulassungen zurückgeben. Bei einer Versammlung in Nürnberg wurde das nötige Zustimmungsquorum von 60 Prozent klar verfehlt. Von rund 7000 organisierten Hausärzten votierten laut Hoppenthaler nur 2801 für den Ausstieg. "Die heftigen Drohungen seitens der Kassen und der Bayerischen Staatsregierung haben viele Kollegen davon abgehalten, diesen entscheidenden Schritt aus dem Kollektivvertragssystem heraus mitzugehen", hieß es dazu in seiner Rücktrittserklärung.

Der Verbandspräsident hatte zunächst die Frist bis zum 18. Februar verlängert, bis zu der die bayerischen Hausärzte entscheiden können, aus dem System der Gesetzlichen Krankenversicherung auszusteigen. In seiner persönlichen Erklärung heißt es nun: "Gleichzeitig haben ich und meine Vorstandskollegen aufgrund der aktuellen Entwicklung entschieden, den Korb zu schließen."

Bayerns Gesundheitsminister Markus Söder (CSU) begrüßte Hoppenthallers Rückzug. Bayern will gemeinsam mit der Bundesregierung offenbar ähnliche Rebellionen in der Ärzteschaft künftig verhindern. "Wir wollen die Selbstverwaltung der Ärzte reformieren", sagte Söder. Darin sei er sich mit Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) einig. Aufsicht und Eingriffsmöglichkeiten durch die Behörden müssten gestärkt werden. "Wir nehmen niemanden an die Kandare, aber wir achten auf das Recht", sagte Söder. Einzelheiten nannte er nicht.

Das Bundesversicherungsamt (BVA) legte bereits einen Vorschlag vor, wie kollektive Ausstiegsversuche künftig verhindert werden könnten. Um Versicherten und Hausärzten ein "Spektakel wie in Nürnberg künftig zu ersparen", sei eine Änderung der Regeln für die Zulassung notwendig, sagte BVA-Chef Maximilian Gaßner. Demnach soll nur noch der einzelne Arzt oder ein individueller Vertreter die Zulassung zurückgeben können, nicht ein Verbandsvertreter.