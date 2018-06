China strebt nach neuen Rekorden: Anfang des Jahres stieg das Land zum Exportweltmeister auf, seit August ist es die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Im kommenden Jahr könnte China erstmals mehr Patente anmelden als Japan oder die USA. Das legen neue Daten der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) nahe.

Der Aufstieg verlief unvergleichlich schnell. Zu Beginn der achtziger Jahre gab es keine einzige patentierte chinesische Erfindung, doch das änderte sich in den darauffolgenden Jahren. Seit 1985 wuchsen die Patentanmeldungen in China jährlich um 20 Prozent. Im Jahr 2009 verzeichneten die amtlichen Statistiken bereits mehr als 300.000 Neuanmeldungen. Die jüngste Wirtschaftskrise hat sich weltweit negativ auf Patentanmeldungen und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung ausgewirkt, nur in China war das nicht der Fall. Anders als in den meisten Entwicklungsländern kommen die meisten der Erfindungen, die in China durch ein Patent geschützt werden, aus dem Land selbst. Nur ein Drittel sind ausländische Entwicklungen.

Die rasante Entwicklung reflektiert die strukturellen Veränderungen in China: Das Land wandelt sich zu einer Industriewirtschaft. Die Sparquote ist hoch, und das ermöglicht hohe Investitionen in Infrastruktur, Bildung sowie Forschung und Entwicklung (F&E).

Sacha Wunsch-Vincent Sacha Wunsch-Vincent ist leitender Ökonom bei der Weltorganisation für das Geistige Eigentum (WIPO) der Vereinten Nationen. Zuvor war er mehr als 6 Jahre bei der OECD zu Innovationsfragen tätig.

Allerdings fördert auch eine aktive Politik Chinas die zunehmende Zahl der Patentanmeldungen. Chinas Wachstum soll auf Dauer nicht nur auf der Rolle als "Werkbank" für den Rest der Welt basieren. Made in China soll zu Created in China werden. Chinesische Firmen sollen auf dem Weltmarkt mit neuen Produkten und Verfahren beeindrucken können, deshalb setzt die Regierung Anreize, Patente anzumelden. Das trägt Früchte. Gemessen an der Zahl der Patente zum Bruttoinlandsprodukt oder den F&E-Ausgaben ist China schon heute eines der drei aktivsten Nutzer des Patentwesens, neben Japan und Südkorea.

Manche Beobachter sprechen in diesem Kontext von einer Inflation der chinesischen Patente mit niedrigem wirtschaftlichem oder erfinderischem Wert. Doch die immer intensivere und oftmals auch strategische Nutzung des Patentwesens ist keine chinesische Erfindung, sondern ein Phänomen der Industrieländer der jüngsten Jahrzehnte. Zudem ist es überall schwierig, die Qualität der zum Patent angemeldeten Erfindungen im Vorfeld zu messen.

Ist China nun auch auf dem Weg zum Innovationsweltmeister?

Eine steigende Anzahl der Patente macht noch kein innovatives Land. Ökonomen gehen im Gegenteil davon aus, dass nur wenige Patente wirklich wirtschaftlich bedeutend sind. Um ein Patent in ein erfolgreiches Produkt umzuwandeln, bedarf es vieler Zutaten. Eine innovationsfreudige Unternehmenskultur ist ebenso wichtig wie bekannte, etablierte Marken oder ein guter Vertrieb, aber auch andere Rahmenbedingungen, die Innovation fördern. Daran fehlt es den meisten chinesischen Firmen noch.