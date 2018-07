Unter dem Rettungsschirm wird es eng: Erst Griechenland, jetzt Irland und bald vielleicht auch Portugal und Spanien. Die Krise scheint einmal mehr die Befürworter einer Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes (SWP) zu bestätigen. Aktuell haben die Problemstaaten mit exorbitant hohen Haushaltsdefiziten und einer dramatisch steigenden Gesamtverschuldung zu kämpfen. Daran knüpfen sich die landläufigen Forderungen: Verschärfung der Sanktionen im Rahmen des SWP, mehr Automatismus im Defizitverfahren, Einbeziehung der Gläubiger und die Schaffung eines Insolvenzrechts für Staaten. Nur so könne eine Umwandlung der Euro-Zone in eine Transfergemeinschaft verhindert werden.

Übersehen wird dabei, dass man zu Unrecht alle Problemländer über einen Kamm schert. Richtig ist, dass Griechenland seit Inkrafttreten der Wirtschafts- und Währungsunion von den flexiblen Umgehungsmöglichkeiten des SWP profitiert. Griechenland hat seit 1999 nicht ein einziges Mal die maßgebliche Verschuldungsgrenze von drei Prozent für sein Haushaltsdefizit eingehalten. Hier mag die Forderung nach einem effektiveren Sanktionsverfahren berechtigt sein.

Armin Steinbach ist Referent im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Vor wenigen Wochen erschien sein Buch "Nach der Krise ist vor der Krise". Der Inhalt des Beitrags spiegelt die persönlicher Auffassung des Autors wieder.

Anders verhält es sich hingegen im Falle Irlands und Spaniens. Sie waren die Musterschüler des SWP. Die öffentliche Verschuldung fiel in diesen Ländern zwischen 1998 und 2007 um die Hälfte, in Spanien auf 36 Prozent und in Irland auf 25 Prozent des BIP. Zum Vergleich: In Deutschland stieg sie im gleichen Zeitraum auf 65 Prozent an. Auch beim Drei-Prozent-Kriterium für das Haushaltsdefizit konnten Irland und Spanien Erfolge vorweisen: Spanien erfüllte dieses Kriterium zwischen 1999 und 2007 in jedem Jahr und erwirtschaftete zwischen 2005 und 2007 sogar Haushaltsüberschüsse. Der irische Staat erzielte mit Ausnahme des Jahres 2002 stets Haushaltsüberschüsse. Deutschland verfehlte die Marke dagegen seit 1998 gleich in vier Jahren. Kurzum: Die Performance von Spanien und Irland war bis zum Ausbruch der Krise vergleichsweise makellos.

Eine Verschärfung des SWP liefe bei den Problemländern Irland und Spanien deshalb voll ins Leere. Wer sich einseitig auf den Stabilitätspakt versteift, der verkennt das eigentliche Problem. Nicht unsolides Haushaltsgebaren, sondern aufgeblähte Finanz- und Immobilienmärkte sind Irland und Spanien zum Verhängnis geworden. Beide Länder haben im letzten Jahrzehnt enorme Auswüchse in der Bauwirtschaft erlebt, die das Resultat einer wenig nachhaltigen privaten Investitionstätigkeit gewesen sind. Makroökonomischer Indikator für diese Entwicklung ist die private Verschuldung, die anders als die öffentliche Verschuldung vom SWP nicht abgebildet wird. Während in Deutschland der Privatsektor seit 1999 kontinuierlich Ersparnisse aufbaute, stieg die private Verschuldung in Spanien und Irland stetig an – allein im Jahr 2007 betrug sie in Spanien zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Warum lebte der Privatsektor in diesen Ländern über seinen Verhältnissen? Die Anreize zur Verschuldung sind immer dann besonders hoch, wenn Geld billig zu haben ist. Entscheidend dafür ist der Realzins, der sich aus der Differenz des EZB-Zinses und der Inflationsrate ergibt. In Zeiten niedriger Realzinsen nehmen private Haushalte und Unternehmen billige Kredite auf, etwa um Immobilien zu erwerben, in der Hoffnung, dass die Wertsteigerung der Immobilien über den Kreditzinsen liegen. In Spanien und Irland wurde ein niedriger Realzins jahrelang durch überdurchschnittlich hohe Inflationsraten ermöglicht.