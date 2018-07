Wer das innenpolitische Dilemma von Angela Merkel verstehen will, muss Koalitionspolitikern wie Michael Fuchs zuhören. Fuchs ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union, führender Wirtschaftspolitiker der Partei, seinen Wahlkreis hat er in Koblenz. In der Heimat, sagt Fuchs, verstünden die Bürger oft nicht mehr, was in Europa im Moment geschehe. "Die Bürger fragen mich: Warum sollen wir den Griechen helfen, wenn die mit 57 in Rente gehen und wir bald mit 67", sagt Fuchs. Es sei oft "schwer zu erklären", warum Deutschland "seinen europäischen Freunden und Partnern" helfe. Erst Griechenland. Jetzt Irland. Bald vielleicht Spanien und Portugal.

Fuchs gehört zu jenen in der Union, die sich am entschiedensten gegen viele Dinge wenden, die auf europäischer Ebene in der Diskussion sind. Gegen gemeinsame Anleihen zum Beispiel, sogenannte Euro-Bonds, mit denen sich Staaten wie Irland, Spanien oder Portugal billiger am Markt finanzieren könnten. "Wenn wir Euro-Bonds einführen, feiern die Jungs, die in ihren Ländern nichts verändern wollen, die Party einfach weiter. Und wir bezahlen."

Der Fraktionsvize wird sogar noch grundsätzlicher. "Während der Ära Kohl war der europäische Gedanke intensiver", sagt Fuchs. "Damals hat man gesagt: Egal was Europa braucht, wir tun es. Das sehen wir heute realistischer." Ein anderer Koalitionspolitiker sagt: "Die Kanzlerin weiß, dass sie für eine Idee wie die Euro-Bonds in der Fraktion keine Mehrheit hat". Auch FDP-Generalsekretär Christian Lindner stellte zuletzt klar, dass die FDP zwar die Partei der "europäischen Integration", eine "Vereinheitlichung der Schulden" mit ihr jedoch nicht zu machen sei.

Das alles ist für die Kanzlerin durchaus ein Problem. Noch stemmt sie sich öffentlich gegen die Forderung von Ländern wie Italien, Portugal und Luxemburg, gemeinsame Anleihen auszugeben. Spitzt sich die Schuldenkrise aber weiter zu, wird auch Deutschland nichts anderer übrig bleiben, als weitere Rettungsmaßnahmen zu beschließen. Etwa die Ausweitung des Rettungsschirm für bedrohte Staaten, wie es nun Spanien fordert. Oder eben die Euro-Bonds, für die der luxemburgische Premier Jean-Claude Juncker streitet. Sicher ist dabei: Solange Europa weiter über den richtige Weg streitet, lohnt es sich, für die Finanz- und Börsenmanager gegen den Euro zu wetten.

Zwar ist es unwahrscheinlich, dass das alles auf dem EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag geschieht. Verhandelt wird dort die Rettung des Euro, offiziell aber soll es nicht um die Euro-Bonds gehen, auch wenn der Druck aus Europa, diese Frage zu klären, derzeit "sehr groß" sei, wie der CDU-Haushaltspolitiker Norbert Barthle sagt. Kommt es jedoch irgendwann soweit, muss die Kanzlerin nicht nur den Bürgern erklären, warum sie zum dritten Mal zunächst Nein sagte, um dann doch einzuknicken. Sie muss es auch in den eigenen Reihen erklären. Das aber dürfte diesmal schwieriger werden als in der Vergangenheit.