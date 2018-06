Irgendwie schien es, als wollen sie alle nur noch ihre Ruhe haben. Die Kanzlerin, die Sticheleien gegen die Schuldenländer Südeuropas sorgsam vermied, der luxemburgische Regierungschefs Jean-Claude Juncker, der sich Attacken gegen die Deutschen verkniff und auch Jean-Claude Trichet, der nimmermüde Präsident der Europäischen Zentralbank, der nun schon das vierte Jahr im permanenten Krisenkampf steht.

Doch nach dem Minimalkompromiss des heutigen Tages ist klar. Es wird wohl nicht der letzte Brüsseler Krisengipfel gewesen sein. Ab dem Jahr 2013 gibt es einen permanenten Rettungsschirm für in Not geratene Euro-Staaten, aber die Bedingungen sind – obwohl man den Deutschen die schärfsten Forderungen abverhandelte – so streng, dass sie die Investoren eher abschrecken als beruhigen werden.

In der Zwischenzeit steht nur der bisherigen Rettungsfonds zur Verfügung, der zu klein ist, um alle Sorgenkinder Europas aufzufangen und Geld nur zu Konditionen verleihen kann, die die Schuldenstaaten noch tiefer in die Krise treiben. Das wissen natürlich auch die Marktteilnehmer, die deshalb erst recht kein Geld mehr verleihen.

Europa kann also vielleicht auf friedliche Feiertage hoffen, doch schon Anfang des kommenden Jahres wird die Krise mit voller Wucht zurück sein. In Europa wird niemand fallengelassen , sagt Angela Merkel.

Wenn sie das ernst meint, dann muss sie mehr aufbieten. Dann muss sie eine überzeugende Strategie für den Weg aus der Krise und eine solidere Politik in der Zeit danach präsentieren. Das wird ein Mix sein aus zusätzlichen Liquiditätslinien zu auskömmlichen Konditionen für angeschlagene Staaten, eine Umschuldung mit Hilfsgeldern für die insolventen Nationen und eine enge Abstimmung der Wirtschaftspolitik.

Das alles wird Geld kosten und das Europa, das am Ende entsteht, wird nicht mehr viel mit dem Europa zu tun, das die Unterzeichner des Vertrags von Maastricht einst im Sinn hatten, als sie die Mark gegen den Euro eintauschten.

Es ist das gute Recht jeder politischen Führung, sich ökonomischen Sachzwängen zu widersetzen und dem Primat der Politik Geltung zu verschaffen. Es gibt immer eine Alternative. Aber eine Regierung, die sie wählt, muss auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Und die werden gravierend sein. Denn ohne einen solchen radikalen Schritt wird die Währungsunion nicht überleben.

Es ist also keine leichte Entscheidung, vor der die Kanzlerin steht. Sicher ist nur: Die Märkte werden sie erzwingen.