Pathos ist den Chinesen fremd. Doch als Ministerpräsident Wen Jiabao am 3. Oktober – die Euro-Krise hatte gerade einen neuen Höhepunkt erreicht – in Athen auftrat, konnte er den Überschwang seiner Gefühle kaum verbergen. "Freunde sind da, um zu helfen", rief Wen den Griechen zu . China werde große Anstrengungen unternehmen, um die Länder der Euro-Zone zu unterstützen.

Der Premier ließ seinen Worten Taten folgen. Spanische Anleihen hat die Volksrepublik bereits gekauft. Volumen: 400 Millionen Euro. Portugiesische und griechische sollen in Kürze folgen. Allein für Portugal sind fünf Milliarden Euro im Gespräch.

In den betroffenen Ländern ist die Freude über die Hilfe aus Peking groß. Doch das zunehmende Engagement der neuen Wirtschaftsgroßmacht wird nicht überall begrüßt. Im Gegenteil. Die warnenden Stimmen häufen sich. Vor allem dann, wenn die staatlich gelenkten Firmen aus dem Reich der Mitte Technologiefirmen in Europa aufkaufen.

"Wir müssen unser Wissen schützen", warnt EU-Industriekommissar Antonio Tajani im Gespräch mit dem Handelsblatt . Besonders groß ist das Misstrauen bei Versuchen, Technologiefirmen zu übernehmen. Tajani sieht hinter der gezielten Übernahme von High-Tech-Firmen durch China oder arabische Staatsfonds "eine politische Strategie, auf die Europa auch politisch antworten muss". Deshalb fordert der Industriekommissar die Schaffung einer neuen EU-Behörde nach dem Vorbild des Committee of Foreign Investments (CFIUS) in den USA. "Ich denke, es ist sinnvoll, die Einrichtung einer solchen Stelle zur Prüfung ausländischer Investitionen für die EU zu erwägen", sagt Tajani.

China verfügt über Devisenreserven von 2,6 Billionen Dollar. Das ist fast so viel wie das gesamte deutsche Bruttoinlandsprodukt des vergangenen Jahres. Dass China nicht zögert, die Mittel einzusetzen, hat es bereits häufig unter Beweis gestellt. Die ausländischen Direktinvestitionen der Chinesen sind in diesem Jahr um zwölf Prozent auf über 50 Milliarden Dollar gestiegen. Für das kommende Jahr erwarten Experten Investments von 98 Milliarden Dollar.

Ein Großteil dieser Gelder wendet die Volksrepublik auf, um sich den exklusiven Zugang zu wichtigen Rohstoffen etwa in Lateinamerika oder Afrika zu sichern. Doch auch westliche Unternehmen rücken zunehmend ins Visier der Chinesen. Ob beim Verkauf der Dresdner Bank 2008 oder beim letztlich geplatzten Opel-Deal, stets waren chinesische Bieter dabei. Auch beim geplanten Verkauf der WestLB soll es chinesische Interessenten geben.

Für EU-Kommissar Tajani ist vor allem das Interesse Chinas an westlichen Schlüsseltechnologien alarmierend. Deshalb sei der Verkauf von europäischem Unternehmens-Know-how immer auch Sache der Politik", mahnt Tajani.

In Europa sind die Chinesen vor allem an der Autotechnik interessiert. So hat die chinesische Firma Geely im März den Autobauer Volvo von Ford übernommen, für 1,8 Milliarden Dollar. Nanjing Automobile kaufte das insolvente britische Unternehmen MG Rover – samt der Motoren- und Getriebetochter Powertrain. Und der Autobauer Shanghai Automotive Industrial Corporation (SAIC) erwarb von BMW nicht nur die Rechte an der Marke Rover, sondern auch die Lizenz zum Bau der Rover-Modelle 25 und 75.

Doch auch Deutschland haben die chinesischen Firmen im Blick. Mehr als 800 Unternehmen aus dem Reich der Mitte sind derzeit in Deutschland aktiv, Tendenz steigend. Selbst im Krisenjahr 2009 hat sich die Zahl der chinesischen Investitionsprojekte laut einer Statistik von FDI-Markets im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. 41 Prozent aller Investitionsprojekte in Europa entfallen inzwischen auf Deutschland.

"Die erste chinesische Milliardeninvestition scheint nur noch eine Frage der Zeit", heißt es im Bundeswirtschaftsministerium. Der Vorstoß des EU-Kommissars wird in Wirtschaftskreisen begrüßt. Die Bundesregierung sieht im Engagement chinesischer Firmen dagegen eine Chance – noch!

Gründen ausländische Firmen in China ein Gemeinschaftsunternehmen, steht oft von vornherein fest, wer von dem Joint Venture am meisten profitiert – die Chinesen.

Denn das Politbüro in Peking hat die Losung von der "einheimischen Innovation" ausgegeben. Und das bedeutet für ausländische Investoren: Sie müssen dem chinesischen Unternehmen ihre Technik offenlegen, wenn sie in China an Staatsaufträge kommen wollen. Gerade beim Markteinstieg ist das für Ausländer oft unumgänglich. Denn Chinas öffentlicher Sektor macht 40 Prozent der gesamten Wirtschaft aus.

Drängen chinesische Firmen hingegen nach Europa, gibt es für sie kaum Beschränkungen. In Deutschland beispielsweise könnte zwar nach dem 2008 geänderten Außenwirtschaftsgesetz eine ausländische Beteiligung von mehr als 25 Prozent an einer hiesigen Firma untersagt werden, falls durch das Investment die öffentliche Sicherheit gefährdet würde. Aber diese theoretische Möglichkeit ist noch in keinem einzigen Fall in die Praxis umgesetzt worden.