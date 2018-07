Mittwoch, 26. Januar 23:00 Uhr: Es war die offizielle Eröffnung des Davoser Forums am Mittwochabend (fast einen Tag, nachdem es längst losging im Kongresszentrum). Und alles lief wie gehabt. Klaus Schwab, der Gründer des Forums, hielt eine Rede, in der er die Welt und ihre Manager anhielt, sich den großen Risiken des 21 Jahrhunderts zu stellen. Danach überreichte Hilde Schwab, die Ehefrau, die Crystal Awards an zwei Musiker, darunter der spanische Tenor Jose Carreras, der erst seine Leukämie-Stiftung vorstellte und dann ein wunderbares neapolitanisches Lied sang.

Dann kam der russische Präsident Medwedew, und alles war anders.

Email aus Davos E-Mail aus Davos Im Schweizerischen Skiort Davos treffen sich vom 26. Bis zum 30 Januar 2010 erneut Manager und Mächtige der Welt zum World Economic Forum (WEF). Das diesjährige Treffen steht unter dem Motto "Gemeinsame Normen für eine neue Realität". In E-Mails aus Davos berichtet Uwe Jean Heuser, Ressortleiter Wirtschaft der ZEIT, über die Themen und Trends des Gipfeltreffens.

Erst die Gedenkminute für die Terroropfer von Moskau. Dann redete der Präsident, beginnend mit einem sehr glaubwürdigen Plädoyer für den gemeinsamen Kampf gegen den Terror und den Fanatismus. Er leitete dann über zur Globalisierung, stellte russische Vorschlage für die Weltgemeinschaft vor. Es schien eine sehr passende und sehr offene Rede zu werden, in der Russland natürlich gut weg kam, aber sein Präsident auch Fehler und schlimme Zustände eingestand.

Alle 1500 Menschen im Saal gingen davon aus, jetzt sei es vorbei. Medwedew aber erklärte, jetzt wolle er in zehn Punkten erklären, welche Schritte Moskau zur Wirtschaftsmodernisierung unternehme. Ein Witz, dachten einige. War es nicht, der Präsident spulte die zehn Punkte herunter wie zu Politbürozeiten. Erst am Ende kam er noch mal auf den Terror zu sprechen, wieder echt und ergreifend. Bloß hatte er da schon die meisten Zuhörer verloren. Janusköpfiges Russland, sogar in dieser Rede, die so gut hätte werden können. Bevor er auf Fragen eingehen konnte, verließen viele Zuhörer den Saal. Der nächste Punkt in ihrer Agenda wartete.

© dpa

Mittwoch, 26. Januar, 17:25 Uhr: Wenn sich die Mächtigen in Davos treffen, muss sich die Welt ändern, ist doch klar. Ein neues Paradigma, eine Zeitenwende, eine neue Ära. Die richtigen Kandidaten dafür sind leider nicht anwesend. Weder die Gurus des Internets, allen voran Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und der neue Google-Chef Larry Page. Noch die Präsidenten der USA und Chinas.

Gleichwohl muss sich die Welt ändern. Um ein altes Wort über Frank Sinatra umzuwandeln: Es ist jetzt Chinas Welt, und wir leben nur in ihr. Zitate, das zu belegen, gibt es genug. Immer wieder zeigen Asiaten ihre Ungeduld mit einem Westen, der die Krise nicht abzuschütteln vermag. Und sie verweigern jedes Mitleid mit der Mittelklasse der westlichen Gesellschaften, die – vor allem in den USA – erodiert. Außerdem wollen sie die künftige Weltwirtschaftsordnung viel stärker bestimmen als die bisherige.