Die Euro-Schuldenkrise flackert wieder auf. Diesmal sieht sich Portugal unter Druck. Am Mittwoch will das Land neue Anleihen herausgeben, um sich auf diese Weise an den Finanzmärkten frisches Kapital zu leihen. Die Aktion gilt als Härtetest für das Vertrauen der Anleger. Die Vorzeichen stehen eher schlecht: In der vergangenen Woche sprangen die Zinsen für portugiesische Anleihen auf mehr als sieben Prozent – ein Anzeichen dafür, dass die Zweifel an Portugals künftiger Finanzkraft wachsen.

Die Regierung in Lissabon hat die Zweifel nach Ansicht von Marktteilnehmern zum Teil selbst genährt. Noch im Dezember hatte die für Portugals Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur angekündigt, eine bis zwei Milliarden Euro an den Märkten einsammeln zu wollen. Nun ist nur noch von 750 Millionen bis 1,25 Milliarden Euro die Rede. "Das erweckt den Eindruck, als zweifle Lissabon selbst am Erfolg der Anleiheauktionen – und das ist kein gutes Signal für die Märkte", sagte ein Analyst dem Handelsblatt.

Für zusätzliche Aufregung sorgte ein Bericht des Magazins Spiegel, wonach Frankreich und Deutschland die Regierung in Lissabon dazu drängten, unter den EU-Rettungsschirm zu schlüpfen. Die Bundesregierung wies den Bericht zurück. "Wir üben Druck auf niemanden aus, aber wir verteidigen den Euro", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Berlin. In Pariser Regierungskreisen hieß es, Deutschland und Frankreich trieben Portugal nicht unter den Rettungsschirm. Dies sei "Unsinn". Auch die EU-Kommission erklärte, es gebe derzeit keine Diskussion über Hilfen für Lissabon.

Experten hoffen jedoch, dass sich Portugal unter den Rettungsschirm flüchtet, um den Druck der Märkte vom Euro zu nehmen. Der Kurs der Gemeinschaftswährung fiel am Montag zeitweise auf ein Viermonatstief, auch die europäischen Börsen gaben nach. Ein ranghoher Vertreter der Euro-Zone sagte der Nachrichtenagentur Reuters, bereits seit Juli werde informell über Hilfen für den Fall verhandelt, dass Portugal an den Finanzmärkten noch größere Probleme bekommt. Ein Hilfspaket könne 50 bis 100 Milliarden Euro umfassen, hieß es.

Offiziell ist davon bislang keine Rede. Laut Bundesfinanzministerium wird das Thema Portugal nicht auf der Tagesordnung der europäischen Finanzminister stehen, die sich am Montag und Dienstag nächster Woche treffen. Auch auf dem turnusmäßigen Treffen der wichtigsten Notenbanker in Basel sei nicht darüber gesprochen worden, versicherte der Präsident der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet.

Die EZB sorgt offenbar derzeit dafür, dass die Zinsen für die portugiesischen Anleihen nicht weiter steigen. Ein Anleger sagte am Montag der Nachrichtenagentur Reuters, die EZB kaufe sowohl Bonds mit fünfjähriger als auch mit zehnjähriger Laufzeit aus Portugal. Auch die Aufschläge für Staatsanleihen aus Spanien und Italien verringerten sich im Vergleich zur Bundesanleihe.

Ob das ausreicht, um die Märkte dauerhaft zu beruhigen, ist fraglich. Neben Portugal wollen auch Spanien und Italien in dieser Woche neue Anleihen platzieren. Sollten die Anleger weiter die Anleihen der Krisenstaaten meiden oder Renditen von mehr als sieben Prozent verlangen, dürfte sich die Regierung in Lissabon die Frage stellen, ob die Zinslast am Kapitalmarkt auf Dauer nicht zu hoch wird. Irland, das bereits Hilfen aus dem Rettungsprogramm angefordert hat, erhält Kapital zu deutlich günstigeren Konditionen – allerdings unter dem Diktat strikter Sparauflagen.