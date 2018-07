Am Mittag atmete ganz Europa auf: Die Regierung in Lissabon konnte ihr Anleihenpaket über 1,25 Milliarden Euro erfolgreich am Markt platzieren. Allerdings mussten die Portugiesen dafür vergleichsweise hohe Zinsen von 6,7 Prozent zahlen – eine Zahl, die europäische Politiker und Diplomaten in Brüssel mit Sorgenfalten quittiert haben dürften. Noch ist nicht ausgeschlossen, dass nach Irland nun auch Portugal unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfen muss. Und noch ist keineswegs vom Tisch, dass dieser tatsächlich erweitert werden muss.

Nach EU-Währungskommissar Olli Rehn hat nun auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso genau diese Maßnahme ins Spiel gebracht. Er forderte die EU-Staaten auf, schnell weitere Mittel für den Fonds zu bewilligen. Die Kommission sei der Auffassung, dass bei dem Fonds die "tatsächliche Fähigkeit zur Kreditvergabe verstärkt und dass sein Aktionsfeld erweitert werden muss", sagte der Portugiese. Eine entsprechende Entscheidung könne bereits beim EU-Gipfel am 4. Februar fallen.

Diese Ausführungen werden durch entsprechende Medienberichte und Aussagen hochrangiger EU-Beamter gestützt. So hieß es in Brüssel, Vertreter der Finanzministerien der EU hätten das Thema bereits am Montag und Dienstag bei Gesprächen zur Vorbereitung eines Finanzminister-Treffens Anfang kommender Woche erörtert. Auch die Welt und das Wall Street Journal berichteten, die EU erwäge, die reale Ausleihsumme des EU-Rettungsfonds von rund 250 Milliarden Euro durch eine Aufstockung der sogenannten Garantiesumme von 440 Milliarden Euro oder durch technische Änderungen zu erhöhen. Außerdem werde diskutiert, den Fonds mit der Befugnis auszustatten, zur Stabilisierung des Euro Staatsanleihen zurückzukaufen.

Im Fall einer Aufstockung des Euro-Rettungsfonds würde von den beiden wirtschaftlich stärksten Euro-Staaten, Frankreich und vor allem Deutschland, sicherlich ein gewichtiger Beitrag erwartet. Dementsprechend rigoros formulierten beide Regierungen bislang ihre Aversion gegen solche Pläne. Zumindest die Regierung in Paris machte diese Haltung nun erneut deutlich: "Der Rettungsschirm ist groß genug, um auf die Bedürfnisse zu reagieren", sagte Regierungssprecher François Baroin. Die Haltung des EU-Währungskommissars sei ein "Debattenbeitrag" und nicht auf der Tagesordnung des nächsten EU-Rates.

Auch Barins Amtskollege Steffen Seibert beschrieb die Meinung der Deutschen folgendermaßen: Die Bundesregierung sei der Ansicht, "dass es nicht sinnvoll ist und auch nicht notwendig".

Seitens der Bundeskanzlerin klang dies an diesem Nachmittag allerdings weniger kategorisch. "Wir stehen zum Euro", sagte Angela Merkel. Deutschland werde deshalb alles Notwendige für einen stabilen Euro unternehmen. "Es ist unsere gemeinsame Währung, von der Deutschland viel profitiert hat." Zu den konkreten Forderungen aus Brüssel äußerte sich die CDU-Chefin betont ausweichend. "Ich will das jetzt nicht weiter kommentieren", sagte sie. Nur soviel: Mit Irland habe bislang erst ein Land den Rettungsschirm genutzt, das Garantievolumen sei noch nicht ausgeschöpft.

Merkels Parteikollege, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, blieb in seinen Ausführungen ebenfalls vage, sprach lediglich von einer "mittelfristigen Lösung", die aber keineswegs bereits bei dem Treffen der Euro-Finanzminister am kommenden Montag in Brüssel beschlossen werde. Die Staaten bräuchten "noch ein bisschen Zeit", sagte Schäuble. Möglicherweise werde beim EU-Gipfel am 4. Februar oder auf dem Folgetreffen der EU-Staats- und Regierungschefs im März ein Beschluss gefasst werden können. Ohne EU-Kommissionspräsident Barroso namentlich zu nennen, kritisierte der Minister das Vorpreschen Brüssels. Vorabäußerungen seien hier nicht hilfreich. "Ich muss um Verständnis werben, dass man nicht zu jedem Zeitpunkt Themen behandeln kann."