Es gibt eine neue Ordnungsmacht in Europa, und sie hat eine mächtige Waffe. Die Ordnungsmacht heißt Deutschland und ihre Waffe heißt Geld. Es ist das Geld, das Deutschland nur dann zur Stabilisierung des Euros bereitstellen wird, wenn dieser Euro künftig nach seinen Regeln funktioniert. So sagt es Wolfgang Schäuble natürlich nicht, wenn er, wie heute, in Brüssel mit den übrigen Finanzministern der EU zusammenkommt, um über die Zukunft des Euro zu reden. Er spricht dann lieber von einem "Gesamtpaket", von einer "nachhaltigen Gesamtstrategie", die Deutschland sich für die "Ausgestaltung des Rettungsmechanismus" wünsche.

Hinter all diesen Formeln und jenseits des Gezerres um eine Ausweitung des Rettungsschirms steckt, und genau das treibt Schäuble, eine ebenso simple wie unangenehme Wahrheit: Die europäische Währungsunion kam zu früh. Ihr hätte eine Budget-Union vorausgehen müssen, die wenigstens annähernd gleiche Wettbewerbsfähigkeit unter den Euro-Mitgliedsländern hergestellt hätte.

Steuern, Renten, Arbeitsrecht, das Gesundheitswesen, öffentliche Gehälter, all dies hätte transnational vor der Einführung des Euro auf den Brüsseler Prüfstein gehört, um zu verhindern, dass sich einzelne Staaten auf Kosten anderer Luxus und Bequemlichkeit leisten. Es hilft der EU nicht, den Holzweg der vergangenen zehn Jahre zu stabilisieren. Die Euro-Zone muss nicht weniger tun, als den Reset-Button zu drücken. All dies weiß die Bundesregierung nicht nur. Sie will es auch. Bloß deutlich aussprechen möchte sie es – noch – nicht.

Es ist verständlich, dass Schäuble und die Kanzlerin die anstehenden Renovierungsarbeiten bisher nur verschwurbelt und dosiert ankündigen. Denn die Nachvertiefung, die Europa ins Haus steht, ist eine heikle Angelegenheit. Sie stößt an die Grenzen dessen, was die Parlamente und die Bürger in den Mitgliedsstaaten an Machtübertragung erträglich finden. Die wirtschaftspolitische Integration, die die Gemeinschaft nachzuholen hat, geht in ihrer Regelungsintensität weit über das Level hinaus, welches die Europäer mit dem Vertrag von Lissabon gerade erst zähneknirschend akzeptiert haben.