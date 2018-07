2007 erreicht der Schmiergeldskandal beim größten deutschen Technologiekonzern eine neue Dimension.

Bis dahin hatte das Unternehmen 449 Millionen Euro an dubiosen Zahlungen für die frühere Kommunikationssparte Com genannt. Bei internen Untersuchungen weiterer Bereiche werden jedoch zweifelhafte Zahlungen in Höhe von insgesamt gut 1,3 Milliarden Euro entdeckt. Es besteht der Verdacht, dass der Großteil davon in schwarzen Kassen verschwunden und im Ausland als Schmiergeld eingesetzt worden ist.

2008 werden zwei frühere Siemens-Mitarbeiter zu Bewährungsstrafen verurteilt.