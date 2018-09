Inhalt Seite 1 — Schulden machen wird für Spanien und Italien teurer Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Erst am Mittwoch hat das verschuldete Portugal erfolgreich Staatsanleihen versteigert . Einen Tag später konnten sich auch Spanien und Italien neues Geld auf dem Kapitalmarkt beschaffen. Beide Staaten stießen mit ihrer Platzierung von Anleihen auf eine gute Nachfrage.

Spanien erzielte, wie erhofft, Einnahmen von knapp drei Milliarden Euro. Allerdings muss es nun deutlich höhere Zinsen zahlen als noch im November. Die Rendite für die Anleihen mit einer fünfjährigen Laufzeit – und damit spiegelbildlich der Zins – stieg auf 4,59 Prozent. Dies ist fast ein Prozentpunkt mehr als bei einer vergleichbaren Auktion Anfang November 2010. Die Nachfrage war mit einer Überzeichnung von 2,1 mehr als doppelt so groß wie das Angebot. Der Euro notierte nach der Auktion kaum verändert bei 1,3165 Dollar. Die Risikoaufschläge auf spanische Anleihen gingen zurück.

Italien erzielte Einnahmen von rund sechs Milliarden Euro. Auch hier stiegen allerdings die Zinsen. So erhöhte sich die Rendite für die Anleihen mit einer fünfjährigen Laufzeit auf 3,67 Prozent im Vergleich zu 3,24 im November 2010. Die Nachfrage war mit einer Überzeichnung von 1,41 größer als das Angebot.



Die Emissionen in Spanien und Portugal waren wegen der nach wie vor bedrohlichen Schuldenkrise mit Spannung erwartet worden. Auch Italien gehört, nach Griechenland, Irland und den Staaten auf der Iberischen Halbinsel zu den Wackelkandidaten in der Euro-Zone . Gegen die italienische Staatsverschuldung, die im Oktober auf eine Rekordhöhe von 1867,4 Milliarden Euro gestiegen war, verabschiedete die Regierung Ende 2010 ein 24-Milliarden-Euro-Sparpaket. An den Finanzmärkten wird spekuliert, ob auch Portugal und Spanien über kurz oder lang unter den europäischen Rettungsschirm schlüpfen müssen, da sich ihre Refinanzierung am Kapitalmarkt zu sehr verteuert.

Der Chef des Kieler IfW-Instituts fordert nun eine Schuldenkommission für das hoch verschuldete Portugal. "Auch wenn aktuell die Platzierung der portugiesischen Staatsanleihen noch mal gerade so geklappt hat, kann sich die Europäische Union andauernde Debatten um die Liquiditätsprobleme seiner Mitgliedsstaaten nicht leisten", erklärte Dennis Snower. Entscheidend sei eine Wirtschaftspolitik, die die staatliche Schuldenquote stabilisiere, ohne den Staat zu hindern, steuerpolitische Impulse zur Rezessionsbekämpfung zu geben.

Mit einem harten Sparkurs will die Regierung das Vertrauen der Finanzmärkte zurückgewinnen. "Portugal läuft Gefahr, sich kaputt zu sparen – genau wie schon Griechenland und Irland", sagte Snower. "Ein kaputtes Land wird jedoch langfristig kaum in der Lage sein, seine Staatsschulden herunterzufahren", sagte der Ökonom.