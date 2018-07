Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar deutlich auf über 3,3 Millionen gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) machte dafür bei der Bekanntgabe der Zahlen allein das Winterwetter verantwortlich. Wenn man die saisonalen Einflüsse mit der wetterbedingten höheren Arbeitslosigkeit in den Außenberufen ausblende, bleibe die Entwicklung am Arbeitsmarkt unverändert positiv, sagte BA-Vorstandschef Frank-Jürgen Weise. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die Erwerbstätigkeit nehmen erneut deutlich zu, und auch die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt weiter."

Die Behörde registrierte im Januar 3,347 Millionen Arbeitslose. Das waren 331.000 mehr als im Dezember, aber noch 270.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Dezember um 0,7 Punkte auf 7,9 Prozent. Unter Herausrechnung der Saisoneinflüsse ergab sich laut BA ein saisonbereinigter Rückgang um 13.000 Erwerbslose. Im Westen nahm die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenzahl um 12.000 ab, im Osten um 1000 ab.

In der jüngsten Statistik schlagen sich nicht nur die sogenannten Außenberufe nieder, die bei Frost und Schnee nicht oder nur eingeschränkt arbeiten können. Hinzu kommt, dass die wirtschaftliche Aktivität im Winter generell nachlässt, Mitarbeiter zum Jahresende vermehrt gekündigt und Einstellungen aufgeschoben werden.

Die Zahl der Erwerbstätigen nahm nach den jüngsten Daten vom Dezember saisonbereinigt um 34.000 zu. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg um 72.000 (Zahlen vom November). Unbereinigt ging die Erwerbstätigkeit um 172.000 auf 40,92 Millionen zurück. Gegenüber dem Vorjahr ist dies allerdings ein Plus von 428.000. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag im November bei 28,28 Millionen, ein Plus von 550.000 im Jahresvergleich. Von den neu eingestellten Mitarbeitern arbeiten 321.000 Vollzeit, 222.000 Teilzeit.

Die Kurzarbeit ging weiter spürbar zurück. Nach vorläufigen Daten vom November bekamen 185.000 Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Das sind 23.000 weniger als im Vormonat und 763.000 weniger als ein Jahr zuvor.

Auch in diesem Jahr rechnet Weise mit einer Fortsetzung des Arbeitsmarktaufschwungs. Es gebe zahlreiche Hinweise, dass in vielen Branchen neue Arbeitsplätze entstünden. Allerdings verlaufe die Entwicklung nicht mehr so dynamisch wie im Vorjahr. Bei den neu geschaffenen Stellen handle es sich zudem häufig um befristete Jobs oder Teilzeitstellen.



Für Hubertus Heil, den stellvertretenden Fraktionschef der SPD, besteht dennoch kein Grund zu Optimismus. Er kritisierte die Arbeitsmarktpolitik der schwarz-gelben Bundesregierung. "Die Zahlen am Arbeitsmarkt könnten besser sein, wenn die schwarz-gelbe Bundesregierung nicht eine falsche Politik aus Selbstlob, Problemignoranz und Kürzungen an der falschen Stelle machen würde." Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) blockiere durch die Ablehnung gesetzlicher Mindestlöhne die Teilhabe von Menschen an guter Arbeit. Außerdem verschließe die Bundesregierung die Augen vor dem Fachkräftemangel.