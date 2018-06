Mit einem kräftigen Plus der Ausfuhren auf 951,9 Milliarden Euro knüpft Deutschland an Vorkrisenzeiten an. Damit ist die Rekordmarke von einer Billion Euro greifbar, die Deutschland nach früheren Einschätzungen des Außenhandelsverbandes BGA 2011 übertreffen könnte.

Exportweltmeister dürfte nach ersten Schätzungen aber erneut China sein.

Das Statistische Bundesamt bezifferte das Exportplus für das vergangene Jahr auf 18,5 Prozent. Nach dem Krisenjahr 2009 trieben vor allem boomende Schwellenländer wie China, Brasilien und Indien die Geschäfte von Maschinen- und Autobauern, Chemie- und Elektroindustrie. Die Ausfuhren in diese Länder kletterten zum Vorjahr um insgesamt 26,0 Prozent, während die Exporte in die von der Schuldenkrise belasteten Euro-Länder nur um 12,7 Prozent zunahmen.

Gemessen am Warenwert blieben die EU-Staaten die wichtigsten Absatzmärkte für Waren "Made in Germany": In die Länder der Europäischen Union exportierte Deutschland Waren im Wert von 570,6 Milliarden Euro, davon 386,2 Milliarden Euro in den Euro-Raum. In sogenannte Drittländer – wozu unter anderem China zählt – gingen Waren im Gesamtwert von 381,2 Milliarden Euro.

Nach Berechnungen des Ifo-Instituts und der Unicredit für die Financial Times Deutschlanddürfte China im vergangenen Jahr zum drittwichtigsten Absatzmarkt des Euro-Raums aufgestiegen sein und die Schweiz hinter sich gelassen haben. Demnach haben 2010 nur Großbritannien und die USA mehr Waren aus den Ländern mit der Gemeinschaftswährung gekauft. 2011 werde die Bedeutung Chinas – sowohl als Lieferant als auch als Absatzmarkt – nochmals steigen: "Das Land wird wohl die USA als zweitwichtigsten Handelspartner der Euro-Zone ablösen", sagte einer der Volkswirte des ifo-Institutes, Steffen Elstner.

Deutschland führte im vergangenen Jahr Waren im Gesamtwert von 797,6 Milliarden Euro ein. Damit lagen die Importe um 20 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Außenhandelsbilanz – der Saldo von Importen und Exporten – schloss mit einem Überschuss von 154,3 Milliarden Euro ab. Ein Jahr zuvor waren es 138,7 Milliarden Euro gewesen.

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) wertete die jüngsten Außenhandelszahlen als gutes Signal für Deutschland: "Unser Aufschwung steht fest auf zwei Beinen: dem Außenhandel und der Binnennachfrage", sagte er. Das seien gute Voraussetzungen für eine ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr.