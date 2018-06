Die Manager und Firmenlenker in Deutschland bewerten sowohl ihre gegenwärtige Lage als auch ihre Aussichten überaus positiv. Abgebildet wird dies im aktuellen Ifo-Geschäftsklimaindex, der auf 111,2 Punkte gestiegen ist. Bereits im Januar lag das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, für das 7000 Unternehmer befragt wurden, bei 110,3 Zählern – und damit beim höchsten Wert seit der Wiedervereinigung. Nun hat er den eigenen Rekord gebrochen.

"Der Aufschwung in Deutschland ist robust", sagte Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn zum neunten Anstieg des Index in Folge. "Die Wirtschaft ist in Topform", sagte auch Ifo-Konjunkturexperte Klaus Abberger. Zuwächse erwartet demnach vor allem die Exportbranche. Deshalb, so Abberger, könne eigentlich nur "ein größerer Rückschlag im Ausland" die hiesigen Unternehmen stoppen. "Dies ist aber momentan nicht in Sicht."

Laut Index geht es in der gesamten Industrie weiter bergauf, die Firmen setzen auf anziehende Exporte und wollen ihr Personal verstärkt aufstocken. Der einzige Wirtschaftsbereich, in der sich die Stimmung abgekühlt hat, ist der Einzelhandel. Großhändler und Baufirmen dagegen gaben sich wieder zuversichtlich.

Allerdings spürt die Wirtschaft zunehmend steigende Kosten auf der Rohstoff- und Energieseite. "Zunehmend gibt es die Gefahr, dass Unternehmen Preiserhöhungen auf die Verbraucher überwälzen können", sagte Stefan Schilbe, Chefvolkswirt der Privatbank HSBC Trinkaus.

Die politischen Unruhen in der arabischen Welt stellen dagegen nach Einschätzung der Konjunkturexperten vorerst kein Problem für den Welthandel dar. "Die betroffenen Länder haben einen relativ kleinen Anteil am Welthandel", sagte Ifo-Mann Abberger. Der globale Aufschwung werde deswegen nicht gestoppt. Allerdings gebe es Szenarien, die dies verändern könnten: Sollte der Handel durch den strategisch wichtigen Suez-Kanal in Ägypten unterbrochen werden, könnten Öl-Lieferungen und die Exporte aus China nicht mehr auf dem schnellsten Seewege nach Europa gelangen. Mindestens genauso problematisch wäre ein Umdenken der internationalen Investoren. Sollte die Gewalt zu einer generellen Vorsicht der Geldgeber in Schwellenländern führen, seien dort Investitionen in Gefahr.

Die meisten Experten trauen der deutschen Wirtschaft aber auch 2011 ein weiteres Boomjahr zu. Vor allem im ersten Quartal ist mit einem kräftigen Wachstum zu rechnen, wenn am Bau zumindest ein Teil der witterungsbedingten Ausfälle vom Jahresende 2010 wieder aufgeholt werden kann.

Diese Einschätzung teilt auch die Bundesregierung, die für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,3 Prozent rechnet. So wie das Münchner Ifo-Institut berichtet auch das Bundeswirtschaftsministerium von einer guten Stimmung in der gewerblichen Wirtschaft und im Dienstleistungsgewerbe. "Zusammen mit der spürbaren Zunahme der Beschäftigungsabsichten der Unternehmen spricht dies für eine Fortsetzung des konjunkturellen Aufschwungs", heißt es im jüngsten Monatsbericht des Ministeriums.