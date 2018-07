ZEIT ONLINE: Herr Lacher, welche Nachrichten erhalten Sie aus Libyen?

Wolfram Lacher: Es ist sehr schwierig, an Informationen zu kommen. Kommunikationsmittel wie Internet und Telefon sind extrem eingeschränkt. Wegen der Repression trauen sich viele Menschen nicht auf die Straße. Es gibt überall Checkpoints, die die Bewegungsfreiheit erheblich einschränken. Mein Stand ist, dass immer größere Teile des Militärs und des Staatsapparates zu den Aufständischen überlaufen. Ich halte Gadhafis Machtbasis mittlerweile für extrem schmal.

ZEIT ONLINE: Libyen lebt vom Ölgeschäft. Gadhafi hat sich die Loyalität der wichtigsten Stämme lange Zeit erkauft, indem seine Regierung die Öleinnahmen strategisch verteilte . Warum funktioniert das nicht mehr?

Wolfram Lacher ist Experte für das nördliche Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Zuvor arbeitete er als Nordafrika-Analyst bei Control Risks in London.

Lacher: An dem System hat sich im Prinzip nichts geändert. Aber das Regime hat durch seine unglaublich brutale Vorgehensweise gegen die Aufständischen so stark an Rückhalt verloren, dass sein Untergang unvermeidbar ist. Zum Beispiel im Osten des Landes: Seit dort ausländische Söldner gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wurden, ist die Machtbasis in dieser Region unwiederbringlich dahin.

ZEIT ONLINE: In welchen Regionen liegen die libyschen Ölfördergebiete und Pipelines?

Lacher: Sie liegen in wenig besiedelten Wüstengebieten, die von bestimmten Stämmen als ihr Gebiet angesehen werden. Im Nordosten Libyens beispielsweise, südlich von Bengasi, gibt es ein großes Fördergebiet. Andere liegen im Süden des Landes. An der Küste hingegen, die stark urbanisiert ist, gibt es keine Ölförderung.

ZEIT ONLINE: Es heißt, die Stämme hätten sich gegen Gadhafi verbündet , bis auf seinen eigenen Clan, die Qadhadhfa. Können sie das Öl auf ihren Gebieten im Kampf um die Macht einsetzen?

Lacher: Es gab schon mehrere solcher Drohungen. Der Zuwaya-Stamm zum Beispiel hat angekündigt, die Ölproduktion auf seinem Gebiet zu stoppen. Wichtiger ist jedoch, dass die meisten Stämme sich den Aufständischen anschließen. Damit hat das Gadhafi-Regime unwiderruflich den Rückhalt der Stämme verloren. Der Militär- und Sicherheitsapparat Gadhafis zersetzt sich, weil sich die Stammesmitglieder mit ihrem Clan solidarisieren. Die Stammesloyalitäten sind stärker.

ZEIT ONLINE: Wer über das Öl verfügt, ist im Machtkampf gar nicht mehr wichtig?

Lacher: Im jetzigen Überlebenskampf des Regimes spielt das kaum noch eine Rolle. Unabhängig von der Frage nach dem Öl haben Gadhafi und seine Getreuen mit Sicherheit noch ausreichend Geld, um eine Zeit lang weiter zu kämpfen. Die Frage ist, wie lange sie sich noch halten können und wie viele Menschenleben sie mit in ihren Untergang reißen werden. Auf lange Sicht, für die Zeit nach dem Aufstand, ist das Öl aber selbstverständlich relevant.