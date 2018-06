Am 25. Januar einigten sich die bundeseigene Deutsche Bahn und die EVG auf höhere Einkommen. Der neue Tarifvertrag läuft bis zum 31. Dezember 2012 und sieht Einkommenserhöhungen von 1,8 und 2,0 Prozent in zwei Schritten vor. Hinzu kommen höhere Schichtzulagen und mehr Urlaubsgeld. Das gleiche Angebot lehnte die GDL für ihre Mitglieder dagegen ab und erklärte die Verhandlungen mit der DB am 31. Januar für gescheitert.