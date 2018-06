Der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien verhandelt über die Ausweitung seiner Ölexporte, um Lieferengpässe durch die Libyen-Krise auszugleichen. Das berichtet die britische Zeitung Financial Times unter Berufung auf Offizielle der saudi-arabischen Ölindustrie. Das Land befinde sich in "aktiven Gesprächen" mit europäischen Raffinerien. Saudi-Arabien habe die Firmen gefragt, wie viel Öl sie benötigten und in welcher Qualität. Jetzt warte die Regierung auf Antworten.

In den letzten Tagen hatten Vertreter der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) mehrmals betont, Saudi-Arabien würde sich bei Lieferengpässen kooperativ verhalten und gegebenenfalls die Exporte erhöhen. Um mehr Öl nach Europa zu bringen, kann dem Bericht der Zeitung zufolge beispielsweise die Ost-West-Pipeline stärker genutzt werden.

Angesichts der Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Ölstaat Libyen waren die Börsen in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Teile der libyschen Ölproduktion waren zum Erliegen gekommen. Viele Ölfirmen, darunter der britische Konzern BP, hatten Arbeiter abgezogen.

Analysten sind aber skeptisch, ob Saudi-Arabien schnell genug auf Ausfälle reagieren kann. Auch sei die endgültige Entscheidung, ob die Exporte tatsächlich erhöht werden sollen, noch nicht gefallen, sagte ein Offizieller der saudischen Ölindustrie. Das hänge von der Nachfrage der europäischen Raffinerien ab. Wenn es einen höheren Bedarf gebe, würde Saudi-Arabien mehr Öl produzieren, sagte der Offizielle. "Das ist überhaupt kein Problem."

Nach Veröffentlichung des Berichts entspannte sich die Lage am Rohöl-Markt leicht. Der Preis für ein Barrel Nordsee-Öl Brent fiel im Vergleich zum Vormittag um mehr als fünf Dollar auf unter 114 Dollar. Auch die Aktienmärkte verringerten ihre Verluste. Zuvor waren die Preise zeitweise auf fast 120 US-Dollar gestiegen. Händler gingen zunächst davon aus, dass die Preise weiter steigen könnten.

Eine Ölkrise droht nach Einschätzung des Rohstoffexperten Klaus-Jürgen Gern aber vorerst nicht. "Das Ganze ist im Moment noch nicht so dramatisch", sagte der Experte am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Dennoch mache ihm die Sicherheit der Transportwege Sorgen. "Sollten Ölpipelines etwa zerstört werden, könnte es gefährlich werden." Kritisch dürfte auch werden, wenn die Unruhen auf andere wichtige Produzentenländer, insbesondere auf Saudi-Arabien, übergriffen und dort die Produktion beeinträchtigten. Im Moment sei jedoch das größte Problem die Angst, was noch alles passieren könnte.