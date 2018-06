Der Chef eines großen Spielautomaten-Konzerns, dessen Geschäft maßgeblich vom Wohlwollen der Politik abhängt, hat der Politik über zwanzig Jahre hinweg mehr als eine Million Euro gespendet . Paul Gauselmann, so heißt der Mann, tat das nicht auf dem üblichen Wege, sondern an der Öffentlichkeit vorbei. Statt selbst zum Scheckbuch zu greifen, hielt er die Manager seines Unternehmens zu Spenden an. Mal waren es 2000, mal 6000 Euro, aber immer so wenig, dass es in den Rechenschaftsberichten von Union, SPD, FDP und Grünen nicht auftauchte. Die Schecks verschickte Gauselmann persönlich, mit schönem Gruß des Konzerns.

Es liegt ziemlich nahe, dass er damit handfeste Interessen verfolgte. Zwar verband er die Geldzahlungen – sofern bislang bekannt – nicht mit konkreten Forderungen an die Empfänger, doch Korruption, das weiß jeder Ermittler, funktioniert subtiler. Parteispenden sind politische Landschaftspflege, eine milde Gabe an die Politik, die den Empfänger gewogen stimmen soll. Die positive Wirkung für den Spender zeigt sich erst in der Zukunft, bei späteren Entscheidungen von Regierung oder Parlament. Gauselmann hatte zudem gute Gründe, sich die Politik langfristig gewogen zu halten. Die Spielautomatenindustrie lebt seit Jahren in der Furcht vor mehr Regulierung, die nach Ansicht von Suchtexperten längst fällig wäre. Erst zuletzt war der Druck aus Europa gewachsen, das Geschäft der Branche zu beschränken.

Es stellt sich die Frage, warum den Abgeordneten und Schatzmeistern der Parteien das System nicht auffiel. Schauten sie absichtlich weg und nahmen die Zuwendungen einfach dankend hin? Immerhin gab sich Gauselmann hinter jeder Spende offen zu erkennen. Da wäre es nahe liegend, nachzufragen. Wer so lax mit Gauselmanns Geldgeschenken umging, schaut womöglich auch in anderen Fällen nicht so genau hin.

Ob andere Unternehmen ähnlich handelten, kann freilich niemand kontrollieren, denn die Spenden der Parteien sind nur begrenzt öffentlich. Bislang müssen die Schatzmeister lediglich Zuwendungen von mehr als 50.000 Euro unverzüglich dem Bundestagspräsidenten melden. Geldgeschenke von mehr als 10.000 Euro werden einmal jährlich im Rechenschaftsbericht veröffentlicht. Alles andere verschwindet ohne Aufsehen auf den Konten der Parteien.

Deshalb lautet eine Lehre aus dem Fall Gauselmann: Die deutschen Parteien müssen sich endlich um mehr Transparenz bemühen, wenn es um Geldgeschenke aus der Wirtschaft geht. Die OSZE ermahnt die Deutschen hierzu schon länger. Gegen eine komplette Veröffentlichung der Spenden gibt es mittlerweile schlicht zu wenig gute Argumente. Dank des Internets wäre der bürokratische Aufwand mit wenig Arbeit verbunden. Und warum sollte die Anonymität der Spender mehr Wert sein als das Recht der Bürger, zu erfahren, wer die Geldgeber ihrer Volksvertreter sind?

Ob das alles hilft, Skandale zu vermeiden, ist dennoch fraglich. Denn mehr Transparenz allein hätte auch den Fall Gauselmann nicht verhindert. Der Konzernchef verschickte die Schecks zwar höchstpersönlich, verbucht wurden die Spenden aber unter dem Namen der Mitarbeiter: Meier, Müller, Schulze. Selbst wenn alle Daten öffentlich gewesen wären, hätten Bürger und Journalisten – anders als die Schatzmeister der Parteien – das System kaum durchschauen können.

Am Ende bleibt also nichts weiter als die vage Hoffnung auf die Selbstkontrolle der Politik. Darauf, dass die Abgeordneten allein deshalb bei heiklen Spenden Vorsicht walten lassen, um sich selbst nicht zu beschädigen, falls die Zuwendungen doch öffentlich werden. Wirklich befriedigend ist das nicht.