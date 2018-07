Im Treppenhaus blättert der Putz von den Wänden. Der Klingelknopf hängt heraus. Das Haus Nr. 19 in der Warschauer Mahatma-Gandhi-Straße ist kein sehr anheimelnder Ort. Marek Poltorak aber strahlt, als er die Tür öffnet und in die fast leere Wohnküche bittet. Auf der Spüle steht noch der längst vertrocknete Weihnachtsbaum. Daneben klemmt ein Faxgerät im Schrank. In einer Ecke lehnen einige Solarzellen.

Marek Poltorak plant von dieser Wohnung aus so etwas wie Polens ökologische Revolution. Der 38-Jährige hat gemeinsam mit seiner Frau Dorota und Freund Pawel Sulkowski die Firma Ecosolar aufgebaut. Der Familienbetrieb mit seinen 23 Mitarbeitern ist auf dezentrale Versorgungslösungen spezialisiert. In Deutschland gilt diese Form der regenerativen Energiegewinnung vielen Experten als Königsweg in eine umweltfreundliche Zukunft. "In Polen sind wir Marktführer", sagt Poltorak und lacht. "Und dies ist unser Unternehmenssitz."

Es herrscht energiewirtschaftliche Gründerzeit in Polen. Das Land, das Strom und Wärme über Jahrzehnte hinweg aus heimischer Steinkohle gewonnen hat, sucht in Zeiten des Klimawandels nach einer neuen Versorgungsstrategie. In Gründerzeiten aber, so lässt Marek Poltorak durchblicken, sind Kunstgriffe erlaubt. Die Wohnung in der Gandhi-Straße 19 gehört in diese Kategorie. "Wer in Polen wirtschaftlich erfolgreich sein will, der braucht ein Firmenschild in der Hauptstadt", sagt Poltorak. "Wir produzieren in Radom."

Der Weg in die Universitätsstadt 100 Kilometer südlich von Warschau führt durch eine Tiefebene, die – so sagen Fachleute – bestens geeignet wäre für die Nutzung der Windkraft. Doch die Schnellstraße E 77 passiert nur eine einzige Anlage. Ihre Flügel schaukeln müde vor sich hin. Ein überdimensionierter Werbeslogan für Minzbonbons prangt auf dem Mast: "Wir sorgen für Frische."

Polen gilt als Land mit einem enormen Potenzial für die Nutzung von Wind- und Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse. "Ausgeschöpft wird es bislang kaum", sagt Grzegorz Wisniewski. Der Leiter des Warschauer Instituts für erneuerbare Energien hat die EU und die polnische Regierung beraten. Und die haben ehrgeizige Ziele. Bis 2020 soll der Anteil regenerativer Energien am Verbrauch europaweit auf 20 Prozent steigen. Für Polen lautet der Auftrag: Verdoppelung auf 15 Prozent.

Bei 7,5 Prozent liegt die Quote derzeit. Das ist gar nicht einmal wenig. In Deutschland sind es gut zehn Prozent. Doch in Polen trügt der Schein. Den Löwenanteil mache Biomasse aus, sagt Wisniewski. "Das ist auf die bloße Holzverfeuerung in Privathaushalten zurückzuführen." Kurz hinter dem Ortseingang von Radom ist das zu riechen. An diesem eisigen Wintertag, an dem sich Marek Poltoraks Demonstrations-Windanlage kaum rührt, ist der Smog der Öfen sogar auf der Zunge spürbar. "Das ist alles eine einzige Mogelei", sagt der 38-Jährige. "Die Leute verbrennen ihr Schnittholz, und das gilt dann als Bio-Energie."

Poltorak will es besser machen. "Wir stellen zum Beispiel Straßenlampen mit Solartechnik her", erzählt er und öffnet das Tor zu der Fertigungshalle. Der erste Blick jedoch fällt auf eine prachtvolle Yacht. Dahinter schleift ein Handwerker einen unfertigen Bootsrumpf. "Von unseren Windrädern allein können wir nicht leben", sagt Poltorak wie beiläufig. "Beim Schiffbau verwenden wir ähnliche Komponenten und erzielen höhere Erlöse." Also baut Ecosolar auch Yachten.