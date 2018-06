Frage: Professor Rajan, vor einigen Tagen hat die US-Untersuchungskommission zur Finanzkrise ihren Bericht vorgelegt. Die Mitglieder streiten, ob die Krise auf Markt- oder Staatsversagen zurückzuführen ist. Wer hat recht?

Raghuram Rajan: Die Wahrheit liegt wie so häufig in der Mitte. In den USA hat die Regierung jahrelang die halbstaatlichen Kreditfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac gedrängt, bonitätsschwachen Bürgern den Kauf eines Hauses zu ermöglichen. Dazu haben Fannie und Freddy die von privaten Geschäftsbanken an bonitätsschwache Kunden vergebenen Kredite angekauft, gebündelt und in verbriefter Form weitergereicht. Die Geschäftsbanken machten mit, weil sie daran gut verdienten.

Frage: Welche Rolle hat die US-Notenbank Fed gespielt?

Rajan: Die Fed hat die Leitzinsen in der Zeit von 2001 bis 2004 niedriger gehalten, als es angesichts des Wachstums der US-Wirtschaft angemessen war. Dadurch hat sie den Kreditboom verlängert und zur Preisblase am Immobilienmarkt beigetragen.

Frage: Jetzt hält die Fed die Zinsen wieder extrem niedrig...

Rajan: ...und begeht damit den gleichen Fehler wie damals. Auch diesmal orientiert sie sich in erster Linie an der Situation auf dem US-Arbeitsmarkt, wo die Arbeitslosigkeit noch immer hoch ist. Weil die Fed mit ihren Zinsentscheidungen faktisch den Leitzins für die gesamte Weltwirtschaft vorgibt, sind die Zinsen nicht nur für die USA, sondern auch für viele andere Länder zu niedrig.

Frage: Aber die Fed hat – anders als etwa die Europäische Zentralbank (EZB) – die gesetzliche Aufgabe, neben stabilen Preisen auch einen hohen Beschäftigungsstand zu gewährleisten.

Raghuram Rajan Rajan, 48, ist seit 1995 Professor an der Uni Chicago. Von 2003 bis 2006 war der Sohn eines indischen Diplomaten Chefökonom des Internationalen Währungsfonds. Rajan, der 1991 am MIT promovierte, ist einer der weltweit führenden Finanzexperten. 2005 provozierte er auf einer Tagung die globale Elite der Währungshüter mit einer Präsentation, in der er vor dem Zusammenbruch des Interbankenmarktes und einer "ausgewachsenen Finanzkrise" warnte. Während Politiker und die vom US-Kongress eingesetzte Untersuchungskommission zur Finanzkrise die Gier der Banker und die Deregulierung der Finanzmärkte als Gründe für die Krise betrachten, geht Rajans Analyse tiefer. Er identifiziert Mängel im Sozial- und Gesellschaftssystem als wahre Ursachen der Krise.

Rajan: Die alleinige Verpflichtung der Europäischen Zentralbank auf das Ziel der Preisstabilität rührt aus der Erkenntnis, dass der beste Beitrag einer Zentralbank zu Wachstum und Beschäftigung darin besteht, dass sie die Preise stabil hält. Das duale Mandat der Fed hingegen stammt noch aus einer Zeit, als man glaubte, es gäbe einen Trade-off zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Bei niedriger Inflation, so lautete die Logik, könne die Zentralbank getrost aufs Gaspedal treten, um die Beschäftigung zu steigern. Das Problem ist jedoch, dass sie mit zu niedrigen Zinsen Instabilitäten im Finanzsektor auslöst und Preisblasen bei den Vermögenswerten aufpumpt. In den vergangenen Jahren setzten die Häuserpreise zum Höhenflug an. Jetzt lösen die niedrigen Zinsen der Fed massive Kapitalströme in die Schwellenländer aus, wo neue Blasen entstehen.

Frage: Sie argumentieren, die laxe Geldpolitik der Fed und die Kreditexpansion seien im Kern eine Folge der Einkommensungleichheit in den USA. Können Sie das erklären?

Rajan: In den vergangenen Jahren sind die Einkommen vieler Amerikaner deutlich hinter der Wachstumsrate der Wirtschaft zurückgeblieben. Das hat den Druck auf die Politiker verstärkt, etwas dagegen zu tun. Weil die Mehrheit der Amerikaner aber höhere Steuern und mehr staatliche Transfers ablehnt, haben sich die Politiker entschieden, die Einkommensungleichheit mit Krediten zu bekämpfen. Deshalb haben sie die Hypothekenfinanzierer Freddy und Fannie dazu eingesetzt, die Kreditvergabe der Geschäftsbanken an Arme zu unterstützen.

Frage: Hat die Fed auch Einkommenspolitik betrieben?