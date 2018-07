Im öffentlichen Dienst der Länder gibt es voraussichtlich schon in der nächsten Woche Warnstreiks. Nach der zweiten ergebnislosen Verhandlungsrunde für die rund 600.000 Angestellten sagte ver.di-Chef Frank Bsirske in Potsdam, die Tarifparteien lägen in der Sache weit auseinander. Er gehe davon aus, dass es in der kommenden Woche Arbeitsniederlegungen geben werde.

Die Arbeitgeber legten bisher kein Angebot vor, was die Gewerkschaften scharf kritisiert hatten. Der Verhandlungsführer der Länder, Niedersachsens Finanzminister Hartmut Möllring (CDU) sagte nun: "Ich gehe davon aus, dass wir in 14 Tagen über ein Angebot der Arbeitgeber diskutieren werden." Bis zur dritten Runde am 9. März in Potsdam habe man sich gegenseitig Hausaufgaben mitgegeben. Die Forderungen der Gewerkschaften seien überzogen. Sie verlangen ein Plus von 50 Euro und eine lineare Erhöhung von 3 Prozent.

Neben einer Gehaltserhöhung ist vor allem die noch ausstehende tarifliche Eingruppierung der rund 200.000 angestellten Lehrern der große Knackpunkt. Ilse Schaad, die Verhandlungsführerin der Lehrergewerkschaft GEW, sagte, die Arbeitgeber wollten das Thema vom Tisch nehmen. "Ich halte das für schwer erträglich", sagte sie. Es gebe keine andere Möglichkeit als Streiks und Warnstreiks, sagte Schaad.

Betroffen von einem Tarifabschluss wären unter anderem angestellte Lehrer, Straßenwärter, Krankenschwestern und Beschäftigte der statistischen Landesämter. Nach dem Willen der Gewerkschaften soll das Tarifergebnis auch auf die rund 1,24 Millionen Beamten der Länder und Kommunen übertragen werden.