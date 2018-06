Bundeskanzlerin Angela Merkel will Bundesbank-Chef Axel Weber Zeitungsberichten zufolge zu einem schnellen Rücktritt drängen. Damit solle Weber den Weg für einen Nachfolger freimachen, berichteten die Financial Times und das Wall Street Journal unter Berufung auf nicht näher genannte Kreise.

Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wird das Kanzleramt möglicherweise noch vor dem Wochenende bekannt geben, wer neuer Bundesbankchef werden soll. Ob Deutschland nach Webers Rückzug einen anderen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) nominieren werde, dürfte vorerst offen bleiben, berichtete die Zeitung.

Am Donnerstag war aus hochrangigen Kreisen der Euro-Zone bekannt geworden, dass der Bundesbank-Chef offenbar nicht mehr als Kandidat für die Nachfolge von EZB-Chef Jean-Claude Trichet im Herbst zur Verfügung stehen werde. Im Umfeld des 53-jährigen Wirtschaftsprofessors hatte es zudem geheißen, er plane keine zweite Amtszeit bei der Bundesbank. Weber ist seit 2004 Chef der deutschen Notenbank. Seine Amtszeit endet regulär im kommenden Frühjahr.

Weber hatte am Donnerstag angekündigt, vor einer Festlegung zu seiner beruflichen Zukunft mit Merkel sprechen zu wollen. Am Mittwoch waren Gerüchte aufgekommen, wonach Weber auf eine Kandidatur für den Posten des Chefs der EZB verzichten und stattdessen zur Deutschen Bank wechseln wolle. Weder die Bundesbank, noch die Deutsche Bank wollten dies kommentieren. Aus Kreisen der Bundesbank hatte es lediglich geheißen, Weber habe in vertraulicher Runde angekündigt, "nicht unbedingt" über das Ende seiner ersten Amtszeit hinaus Bundesbankpräsident bleiben zu wollen. Seine Amtszeit endet am 31. März 2012.