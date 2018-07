Der wirtschaftspolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Jens Weidmann, wird zum 1. Mai neuer Präsident der Bundesbank. Dies kündigte die Kanzlerin an und lobte Weidmanns "höchste Sachkompetenz" und "brillanten Intellekt". Mit Blick auf die Kritik der Opposition nach der zu großen Nähe des zukünftigen obersten deutschen Bundesbankers zum Kanzleramt sagte Merkel, ihr bisheriger Wirtschaftsberater sei "ein unabhängiger Kopf".

Weidmann wird seine Tätigkeit bei der Regierung ab sofort beenden. Der 42-jährige Volkswirt arbeitete bereits bei der Bundesbank, von 2004 bis 2006 sogar unter dem nun scheidenden Axel Weber, bevor Merkel ihn nach Berlin holte.

Zeitgleich mit Weidmann wechselt auch Sabine Lautenschläger zur Bundesbank. Sie soll ab Juni Vizechefin werden und löst damit Franz-Christoph Zeitler ab, dessen Amtszeit Ende Mai ausläuft. Bislang war Lautenschläger bei der BaFin für die Bankenaufsicht zuständig.

Merkel und FDP-Chef Guido Westerwelle hatten das Kabinett am Vormittag über diese Personalrochade informiert. Westerwelle habe dabei Wert darauf gelegt, dass die Liberalen eine Frau in den Bundesbankvorstand berufen wollten, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Merkel und Westerwelle konnten sich offenbar relativ rasch über die Personalie einigen, weil auch die CDU-Chefin die Suche nach einer Frau in Auftrag gegeben hatte. Bereits bei der Debatte um die Frauenquote in den Spitzenetagen der Wirtschaft hatte Merkel gefordert, dass Personalwechsel in Spitzenämtern verstärkt dazu genutzt werden sollten, Frauen in Entscheidungspositionen zu bringen.

Wichtig war bei der Entscheidung für Lautenschläger offenbar aber auch, dass sie als Finanzmarktexpertin und nicht als politische Nominierung gilt. Denn die Opposition hatte bereits am Vortag kritisiert, mit Weidmann werde nun ein Bundesbankchef ernannt, der einen zu engen Kontakt mit der Kanzlerin habe. Dies unterminiere den Ruf einer unabhängigen Bundesbank.

Weidmann tritt die Nachfolge von Weber an, der im April zurücktritt. Weber hatte als Favorit für das Amt des Präsidenten der Europäischen Zentralbank gegolten, kürzlich aber bekannt gegeben, wieder als Professor an der Universität Köln arbeiten zu wollen. Er begründete seine Entscheidung damit, dass er im EZB-Rat mit seiner finanzpolitischen Haltung isoliert dagestanden habe. Er hatte öffentlich kritisiert, dass die EZB Anleihen von in Finanznot geratenen Staaten aufkauft.

Es gab auch Gerüchte, nach denen er Josef Ackermann als Vorstand der Deutschen Bank nachfolgen sollte. Die Deutsche Bank hatte sich offiziell nicht geäußert. In informierten Kreisen hieß es aber, es habe keine Vereinbarung mit Weber gegeben. Ein externer Kandidat sei zudem "sehr unwahrscheinlich".