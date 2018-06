Bahnkunden müssen sich erneut auf Zugausfälle und Verzögerungen einstellen. Am Freitag wollen die Lokführer wieder streiken. Geplant sind Arbeitsniederlegungen von 8.30 bis 11.30 Uhr, teilte die Gewerkschaft GDL mit.

Bestreikt werden erneut die Deutsche Bahn und sechs Privatbahnen. Warnstreiks hatten schon am Dienstag und Freitag vergangener Woche den Schienenverkehr für Stunden massiv behindert. Die Gewerkschaft will einheitliche Tarifbedingungen für die rund 26.000 Lokführer bei nahezu allen Bahnunternehmen in Deutschland durchsetzen. Sie hat die Verhandlungen mit den sechs Bahnkonkurrenten und der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Eine Urabstimmung über unbefristete Streiks soll am 7. März ausgezählt werden.

Die Deutsche Bahn hatte die GDL zuvor aufgerufen, bis diesen Freitag, 12.00 Uhr, zu erklären, jegliche Arbeitskampfmaßnahmen bei der Bahn einzustellen.

Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky wies das zurück: "Das ist kein Angebot, sondern ein Stück aus dem tarifpolitischen Tollhaus." Das heiße im Klartext, dass die GDL Gremienbeschlüsse und damit die Meinung ihrer Mitglieder ignorieren solle, sagte Weselsky: "Auf diese Dreistigkeit werden unsere Mitglieder an diesem Freitag die passende Antwort mit einem zusätzlichen Warnstreik geben."