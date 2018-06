Für den Bundesumweltminister ist beim Thema E10 die Schuldfrage klar: "Die jetzige Aufregung hängt damit zusammen, dass die Wirtschaft nervös geworden ist, weil sie ihr eigenes Produkt zu schlecht vermarktet hat", sagte Norbert Röttgen (CDU) der Bild-Zeitung. Die Regierung habe die Branche immer wieder dazu gedrängt, die Verbraucher rechtzeitig darüber zu informieren, welche Autotypen den neuen Kraftstoff E10 vertragen würden. Man habe die Unternehmen aber nicht dazu zwingen können.

Der neue Benzintyp, der einen Anteil von bis zu zehn Prozent Bioethanol enthält, wurde zwar bisher an rund 7000 der bundesweit 15.000 Tankstellen eingeführt. Bislang verkauft er sich aber nur schleppend. Rund drei Millionen Autos vertragen das neue Superbenzin nicht, sodass viele Autofahrer verunsichert sind und die Sorte kaum zapfen. Nun quellen die E10-Lager über, während der übrige Super-Kraftstoff knapp wird.

Auf Einladung von Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) soll ein "Benzin-Gipfel" von Politik, Industrie und Verbänden am heutigen Dienstag eine Lösung der Absatzkrise bringen. Trotz der Probleme bei E10 will der Bund an der Sorte festhalten und setzt vor allem auf eine bessere Information der Verbraucher. Umweltminister Röttgen, in der Frage E10 federführend, sieht hierfür die Mineralölkonzerne in der Pflicht. "Sie müssen beim Gipfel klar und deutlich erklären, wie die Hersteller-Informationen verbessert und näher an den Kunden, das heißt an die Tankstelle gebracht werden können", sagte er. Denn E10 sei prinzipiell ein gutes Produkt. Der Biosprit diene dazu, "unsere Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren". Zudem sei er billiger als die herkömmlichen Benzinsorten.

E 10 Glossar Beimischung Das E10-Benzin besteht zu zehn Prozent aus Bioethanol. Der Biokraftstoff wird durch biochemische Prozesse aus Pflanzen gewonnen. In Europa werden zur Gewinnung vor allem Weizen, Roggen oder Zuckerrüben genutzt, außerhalb Europas verarbeiten die Hersteller vorrangig Mais und Zuckerrohr. Klimafolgen Ziemlich schnell zeichneten sich Flächenkonkurrenzen zwischen der Nahrungs- und Futtermittelproduktion und dem Anbau von Energiepflanzen für Biosprit ab. Das führte zu einer Nachhaltigkeitsverordnung für den Agrartreibstoff. Nur wenn über die gesamte Lebensdauer gewährleistet ist, dass bei der Verbrennung des Agrarsprits mindestens 35 Prozent weniger Kohlendioxid emittiert werden als beim Einsatz von Treibstoffen aus Erdöl, darf er beigemischt werden. Allerdings berücksichtigt die europäische Nachhaltigkeitsverordnung indirekte Landnutzungsänderungen nicht. Das bedeutet: Wenn mehr Flächen gebraucht werden, um Biosprit anzubauen, werden Acker- oder Weideflächen dafür genutzt. Die Futtermittelproduktion braucht deshalb neue Flächen und verdrängt so beispielsweise Rinderzüchter. Diese wiederum weichen dann in den Regenwald aus. Und so ist die Biospritproduktion über Umwege eben doch für die Abholzung von Regenwäldern verantwortlich. Verbrauch Durch die Beimischung von Ethanol sinkt der Wirkungsgrad des Sprits. Das führt zu einem steigenden Verbrauch. Als Richtwert nennt der ADAC drei Prozent Mehrverbauch, allerdings nur im Vergleich zu Ottokraftstoff ohne Ethanolbeimischung. Da aber schon das derzeitige Benzin bis zu fünf Prozent Ethanol enthält, liege der zusätzliche Mehrverbrauch tatsächlich bei rund 1,5 Prozent. Einen weitaus größeren Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch habe beispielsweise das Fahrverhalten, heißt es beim Bundesumweltministerium. Wer energiesparender fahre, könne den Kraftstoffverbrauch um rund 25 Prozent senken. Gefahren E10-Benzin kann bei Aluminium Korrosion hervorrufen. Der Prozess kann bereits durch einmaliges Tanken ausgelöst werden und ist dann nicht mehr zu stoppen. Die dadurch eventuell entstehenden Lecks im Kraftstoffsystem sind nach Einschätzung von Automobilverbänden ein hohes Sicherheitsrisiko. Ethanol kann Gummi lösen und es kann bei Modellen, die den Kraftstoff nicht vertragen, zu Problemen bei Dichtungen und Schläuchen führen. Autofahrer sollten sich also vor dem Tanken informieren, ob der eigene Wagen E10-tauglich ist – 93 Prozent sind es. Informationen Einen ausführlichen Frage-Antwort-Katalog zum neuen Benzin gibt es auf den Internetseiten des Bundesumweltministeriums. Der ADAC bietet telefonische Beratung, zusätzlich gibt es Infos auf seiner Website. Eine Liste mit Automobiltypen, die das E10 nicht vertragen, bietet die Deutsche Automobil Treuhand auf ihrer Internetseite.

Die Einführung von E10 geht auf eine Initiative der Bundesregierung zurück, die auf diese Weise den Anteil von Biosprit am gesamten Kraftstoffabsatz bis Jahresende auf 6,25 Prozent bringen will, um einer EU-Richtlinie gerecht zu werden. Allerdings schreibt die EU nur vor, dass bis 2020 zehn Prozent der im Transportsektor verbrauchten Energie erneuerbar sein muss. Wie das Ziel erreicht wird, ist Sache der Regierungen.

Eine Sprecherin des Umweltministeriums hatte schon am Montag erklärt, ein Stopp des E10-Verkaufs komme nicht infrage. Die FDP hatte dagegen in Person von Generalsekretär Christian Lindner angeregt, die gesamte Biosprit-Strategie noch einmal zu überdenken. Brüderle hält es ebenfalls für sinnvoll, den Biosprit für eine "Atempause" auszusetzen, um in dieser Zeit die Autofahrer besser über E10 zu informieren.

Auch in der Union gibt es offenbar zunehmend Zweifel, ob Röttgens strikter Zeitplan angemessen ist. "Ich plädiere dafür, dass wir uns bei der Einführung von E10 mehr Zeit lassen", sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker Michael Fuchs. "Wir müssen in der EU nicht immer die Vorreiter spielen", sagte der Vorsitzende des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand (PKM) in der Unionsfraktion. Es reiche völlig aus, wenn Deutschland erst 2012 oder 2013 seine selbst gesetzten Ziele beim Einsatz von Biosprit erfülle.

Nach Ansicht von Verbraucherschützern ist der neue Biosprit wiederum nur dann zu retten, wenn die Autoindustrie bereit sei, auch langfristig für mögliche E10-Schäden zu haften. "Sonst sagen viele Verbraucher, das ist mir zu teuer, wenn nach fünf, sechs Jahren der Motor kaputt geht", sagte der Energie- und Verkehrsexperte des Bundesverbands Verbraucherschutz, Holger Krawinkel. Zwar sei die Einführung auch für die Industrie schwierig, "aber sie hatte nach der Pleite bei der ersten versuchten E10-Einführung zweieinhalb Jahre Zeit, Tests durchzuführen". Offensichtlich werde die Politik in dieser Frage von den alten wie den neuen Lobbys aus Auto-, Mineralöl- und Agrarbranche getrieben, sagte Krawinkel.