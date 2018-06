Die Euro-Länder haben sich auf einen Pakt zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit geeinigt. Wie EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy via Twitter bekannt gab, wollen die Eurostaaten künftig gemeinsame Ziele bei Haushalten, Renten und Steuern setzen. Die Länder verpflichten sich zum Sparen. Das Rentenalter soll sich an der demografischen Entwicklung orientieren – ein einheitliches Rentenalter soll es aber nicht geben.

Die 17 Staaten wollen mit diesen Schritten Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit mindern. Diese hatten zu einer schweren Krise einiger Länder wie Griechenland oder Irland geführt. Der Pakt ist keine rechtlich bindende Vereinbarung, sondern eine Selbstverpflichtung. Nicht-Euro-Staaten sollen mitziehen können, wenn sie dies wünschen.

Um den Pakt hatte es lange Debatten gegeben – Bundeskanzlerin Angela Merkel konnte sich mit weitreichenden Plänen im Kreis der Partner nicht durchsetzen. Zu ihren Vorschlägen gehörte unter anderem, auf die automatische Anhebung der Löhne zu verzichten – unter anderem hatte Belgien dagegen protestiert.

Die Staats- und Regierungschefs wollen auf dem Gipfel auch über die Ausgestaltung des derzeitigen und künftigen Euro-Rettungsfonds beraten. Das hoch verschuldete Portugal gilt als nächster möglicher Kandidat für Nothilfen der Euro-Staaten. Einem Sparplan zum Trotz kann sich das Land nur noch mit Mühe an den Märkten Geld leihen. Die Regierung in Lissabon befürwortet daher, dass der Euro-Rettungsfonds Staatsanleihen kaufen darf. So will Portugal vermeiden, dass es als Gegenleistung für Notkredite, wie Griechenland und Irland, von außen aufgezwungene Sparprogramme umsetzen muss.

Auf dem Gipfel sollen auch die Bedingungen diskutiert werden, zu denen Griechenland und Irland ihre bereits erhaltenen Notkredite zurückzahlen müssen. Irland möchte einen niedrigeren Zinssatz erreichen, Griechenland längere Rückzahlungsfristen. Merkel unterstützte die Forderung der Griechen: "Griechenland hat die Folgen seiner schweren finanzpolitischen Fehler zu bewältigen. Das ist in nur drei Jahren nicht zu schaffen", sagte sie der Bild-Zeitung. Griechenlands Regierungschef Giorgos Papandreou forderte "starke europäische Entscheidungen, um die Märkte zu beruhigen".