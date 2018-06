Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) nimmt die Tarifverhandlungen mit der Bahn wieder auf und verzichtet vorerst auf Streiks. Die Deutsche Bahn habe der GDL "innerhalb der gesetzten Frist ein verbessertes und damit verhandlungsfähiges Angebot zugesendet", hieß es am Mittwochabend zur Begründung. Damit werden die Verhandlungen über einen Rahmentarifvertrag für Lokführer nach mehr als sechs Wochen Unterbrechung fortgesetzt. Einen Termin für die nächste Runde gab es am Mittwochabend noch nicht. Die Bahn hatte der GDL diesen Freitag angeboten.

Die Gewerkschaft machte zugleich deutlich, dass die Zusage eines Streikverzichts nicht für die Konkurrenten der bundeseigenen Bahn im regionalen Personenverkehr gelte. Diese Unternehmen müssten in den nächsten Tagen die "ernsthafte Bereitschaft erkennen" lassen, über einen Rahmentarifvertrag für Lokführer verhandeln zu wollen. Sonst seien weitere Arbeitskämpfe programmiert, warnte die GDL.

Eine der "entscheidenden Komponenten", die die Gewerkschaft zum Wiedereinstieg in die Verhandlungen bewegt habe, sei die "uneingeschränkte Bereitschaft" der Bahn, einen Bundesrahmen-Lokomotivführertarifvertrag mit der GDL abzuschließen. Zudem enthalte das Angebot wesentliche Punkte zu Forderungen etwa zum Urlaub und in der betrieblichen Altersvorsorge.

Über eine Verbesserung des Bahn-Angebots war zuvor nichts bekannt geworden. Die Bahn hatte der GDL am Dienstag nach eigenen Angaben ein Schreiben übermittelt, in dem sie ihr "gesamtes Angebotspaket und alle Verhandlungsgegenstände erläutert und konkretisiert" habe. Die GDL hatte bis spätestens Dienstag ein besseres Angebot verlangt und andernfalls mit weiteren Streiks gedroht. Die Lokführer hatten in den vergangenen Wochen vier Mal die Arbeit niedergelegt und damit den bundesweiten Bahnverkehr stark behindert.

Bahn-Gewerkschaften Bahn-Gewerkschaften Im Schienenverkehr gibt es mehrere Gewerkschaften: die mitgliederstärkere EVG – im November 2010 durch Fusion der früheren Eisenbahngewerkschaften Transnet und GDBA gegründet – und die deutlich kleinere GDL, die die Lokführer vertritt. Deshalb werden im Bahnsektor verschiedene Tarifverträge ausgehandelt. DB und EVG/GDL Am 25. Januar einigten sich die bundeseigene Deutsche Bahn und die EVG auf höhere Einkommen. Der neue Tarifvertrag läuft bis zum 31. Dezember 2012 und sieht Einkommenserhöhungen von 1,8 und 2,0 Prozent in zwei Schritten vor. Hinzu kommen höhere Schichtzulagen und mehr Urlaubsgeld. Das gleiche Angebot lehnte die GDL für ihre Mitglieder dagegen ab und erklärte die Verhandlungen mit der DB am 31. Januar für gescheitert. Privatbahnen und EVG/GDL Die Deutsche Bahn hat inzwischen Wettbewerber auf der Schiene, vor allem im Nah- und Regionalverkehr. Darum verhandelten EVG und GDL getrennt voneinander auch mit der Gruppe der sechs größten Privatbahnen (G6): Abellio, Arriva, Benex, Hessische Landesbahn, Keolis und Veolia. Die EVG schloss mit den G6 und der Deutschen Bahn einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten im Regionalverkehr. Er ersetzt die unterschiedlichen Tarifverträge durch einen Mindeststandard. So soll ein Wettbewerb über Lohndumping verhindert werden. Allerdings darf die private Konkurrenz der DB ihren Mitarbeitern bis zu 6,25 Prozent weniger zahlen. Die GDL will sich diesem Rahmentarifvertrag nicht anschließen, sondern besteht auf einem eigenen Abschluss, über den sie seit August 2010 mit der DB, den G6 und den privaten Güterbahnen verhandelte. Dieser soll ein einheitliches Einkommensniveau für alle 26.000 Lokführer in Deutschland vorsehen – unabhängig davon, ob sie im Fern-, Regional- oder Güterverkehr arbeiten. Die GDL verlangt zudem einen Schutz vor Arbeitsplatzverlust beim Wechsel eines Streckenbetreibers nach einer Ausschreibung. Ferner soll es eine tarifvertragliche Regelung für Lokführer geben, die wegen Gesundheitsproblemen dienstuntauglich werden. Die Gespräche der Gewerkschaft mit DB und den G6 sind gescheitert. Noch offen ist, wie es mit der Gruppe der privaten Güterbahnen weitergeht.

Die Gewerkschaft will einheitliche Tarifstandards für etwa 26.000 Lokführer im Nah-, Fern- und Güterverkehr durchsetzen. Sie fordert auch bei den Privatbahnen Löhne auf dem Niveau des Marktführers Deutsche Bahn sowie bislang einen Aufschlag von fünf Prozent.

Mit mehreren privaten Güterbahnen schloss die GDL am Mittwoch nach eigenen Angaben einen "Rahmentarifvertrag" ab mit einem Entgeltniveau, das zwei Prozent über dem der Deutschen Bahn liege. Damit bekomme ein Lokführer dort 2341 Euro Einstiegsgehalt monatlich. Die GDL teilte aber nicht mit, mit welchen Unternehmen dieser Tarifvertrag abgeschlossen wurde und für wie viele Lokführer er gilt.

Vor dem Kieler Arbeitsgericht schloss die GDL mit der privaten Nord-Ostsee-Bahn (NOB) einen Kompromiss. Die NOB, eine Tochtergesellschaft des Verkehrskonzerns Veolia, hatte eine einstweilige Verfügung zum Verbot von Streiks beantragt.

NOB und GDL vereinbarten schließlich am Mittwoch die Aufnahme von Verhandlungen über einen Haustarif. Beide Seiten folgten damit einem Vergleichsvorschlag des Gerichts. Danach wird die NOB bis zum 24. März ein Tarifangebot vorlegen und die GDL einen Termin für den Verhandlungsbeginn über einen Haustarif nennen. Bis zum Abschluss oder dem Scheitern der Verhandlungen darf nicht gestreikt werden, sagte die Richterin Sabine Göldner-Dahmke.