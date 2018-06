International agierende Banden sollen mit einem Geflecht von 50 Firmen beim Handel mit Emissionszertifikaten systematisch Steuern hinterzogen haben. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt ermittelt gegen mehr als 150 Beschuldigte, meist Firmenchefs und andere Geschäftsleute. Der Gesamtschaden für den Staat soll sich auf 850 Millionen Euro belaufen, schrieb die Süddeutsche Zeitung in ihrer Wochenendausgabe.



Alexander Badle von der Generalstaatsanwaltschaft bestätigte den Bericht. Nach einer bundesweiten Razzia vor knapp einem Jahr hätten die Ermittler weitreichende Erkenntnisse gesammelt. Nach Informationen der Zeitung sitzen vier Beschuldigte in Untersuchungshaft, einige schon seit fast einem Jahr.

Der europäische Handel mit Emissionsrechten ist schon des Öfteren von Betrügern genutzt worden, um schnell Geld zu verdienen. Eigentlich dient er als wichtiges Instrument, um die Klimaschutzziele der EU zu erreichen. Firmen, die weniger CO2 in die Umwelt ausstoßen, können ihre Zertifikate an andere Firmen verkaufen. Diese können somit mehr Schadstoffe als vorgegeben in die Atmosphäre leiten.

Die Düsseldorfer-Steuerfahnder stellten laut der Süddeutschen Zeitung fest, dass dieselben CO2-Zertifikate bis zu 18 Mal in derselben Kette gehandelt worden waren. An den sogenannten Umsatzsteuer-Karussellen soll auch die Deutsche Bank mitgewirkt und 100 Millionen Euro an Umsatzsteuer-Rückerstattung geltend gemacht haben. Die Bank weise die Vorwürfe zurück, lasse den Fall aber von einer Anwaltskanzlei untersuchen.

Durch den schnellen und häufigen Verkauf konnten binnen Minuten auf dem Papier Geschäfte in Millionenhöhe gemacht werden, schrieb die Zeitung weiter. Mehrwert- oder Umsatzsteuer sei dabei nicht ans Finanzamt abgeführt worden. Von den hinterzogenen Umsatzsteuern sollen die Finanzämter vielmehr noch 220 Millionen Euro als Steuererstattung an die mutmaßlichen Betrüger ausbezahlt haben. Dies sei der Steuerschaden, der "real entstanden" sei, sagte Badle.