Der Bundesrechnungshof hat dem staatlichen Bankenrettungsfonds Soffin einem Bericht zufolge den massiven Einsatz externer Berater vorgeworfen. Wie das Magazin Stern berichtet, bemängelte der Rechnungshof bereits Ende Dezember, bei der Auftragsvergabe habe der Soffin überdies in einzelnen Fällen "fragwürdig" gehandelt und etwa auf Ausschreibungen verzichtet. Den Unterlagen sei teilweise nicht zu entnehmen gewesen, warum für die Aufgaben ein externer Berater nötig gewesen sei. Zudem habe der Soffin die Vertragsgestaltung "oft im Wesentlichen" seinen Auftragnehmern überlassen, heißt es in dem internen Papier. Es sei auch nicht immer gelungen, im Zusammenhang mit den Beraterverträgen "den Anschein von Interessenkonflikten" zu vermeiden.

Ein Sprecher des Bundesrechnungshofs bestätigte die Existenz dieses internen Dokuments. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Laut einer internen Liste des Soffin vom Februar 2011 stellten externe Dienstleister dem Bankenrettungsfonds sowie von ihm unterstützten Banken seit Ende 2008 insgesamt mehr als 70 Millionen Euro in Rechnung. Der zweitgrößte Einzelposten auf der Liste betrifft knapp elf Millionen Euro, die die Anwaltskanzlei Mayer Brown bislang für die Beratung der WestLB verlangte. Zu den Partnern dieser Kanzlei gehört der frühere CDU-Finanzexperte Friedrich Merz, der mit dem Verkauf der WestLB beauftragt ist.

Der Soffin rechtfertigte sich laut Stern mit den Worten, da man in der Krise "sehr schnell mit zunächst sehr wenigen Mitarbeitern Entscheidungen über extrem hohe Risiken" habe vorbereiten müssen, sei der Aufwand für externe Berater "notgedrungen hoch" gewesen.

Die Regierung hatte den staatlichen Sonderfonds für Finanzmarktstabilisierung Soffin im Oktober 2008 mitten in der Bankenkrise per Gesetz aufgelegt. Seine Aufgabe war es, das Finanzsystem zu stabilisieren, angeschlagene Banken zu stützen und auch das Vertrauen der Bürger in die Finanzbranche wieder herzustellen. Der Fonds wurde mit einem Volumen von 480 Milliarden Euro für Garantien und Kapitalmaßnahmen ausgestattet. Mit 18,2 Milliarden Euro ist die Commerzbank bei den Kapitalmaßnahmen der größte Soffin-Nutzer, die Bank will jetzt 16,2 Milliarden Euro davon zurückzahlen.