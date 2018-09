Rekapitulieren wir zunächst die wichtigsten Glieder jener Reaktionskette, die jüngst auch Portugal unter den Euro-Rettungsschirm zwangen. Zwischen 2003 und 2007 bauten drei Bullenmärkte (Aktien, Immobilien und Rohstoffe) ein enormes Absturzpotential auf. 2007 fielen zunächst die Immobilienpreise, es folgten die Aktienkurse und schließlich sanken auch die Rohstoffpreise. Erstmals seit 1929 wurden damit drei der wichtigsten Vermögensarten gleichzeitig entwertet. Die US-Hypothekenkrise weitete sich dadurch zu einer globalen Wirtschaftskrise aus. Die Regierungen erkannten die Gefahr einer Depression und wandten enorme Finanzmittel zur Bankenrettung und zur Konjunkturstabilisierung auf.

Die Staatsschulden stiegen in der Folge in jenen Ländern am stärksten, in denen eine Immobilienblase platzte (Irland, Spanien), oder wo die Budgetdefizite schon vor der Krise hoch waren (Griechenland, Portugal). Das nutzten professionelle Investoren aus: Spekulationen mit credit default swaps (CDS) erhöhten die Anleihezinsen dramatisch, zuerst in Griechenland auf zwölf Prozent, danach in Irland auf neun Prozent und jüngst in Portugal auf über acht Prozent. Diese Zinsepidemie erzwang die Schaffung des Euro-Rettungsschirms.

Stephan Schulmeister Er ist ein österreichischer Ökonom. Seit 1972 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter beim österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO).

Konkret entfaltete sich die Epidemie in drei Etappen: Solange über die vermeintlich zu hohen Schulden eines Landes noch nicht spekuliert wurde, machten Investoren wie Goldman Sachs oder die Deutsche Bank ein CDS-Geschäft mit einem weniger cleveren Finanzverwalter, beispielsweise einem Pensionsfonds. Der Investor versicherte, dass ein Euro-Land niemals pleite gehen könne und kaufte die CDS-Police gegen Zahlung der Prämie. Nun kam das Land ins Gerede, die Angst vor einer Staatspleite wurde nach Kräften geschürt. Die CDS-Prämien stiegen und damit die Zinsen. Der Wert der alten CDS mit viel niedrigerer Prämienlast nahm dadurch erheblich zu. Wenn der Zins auf ein Spitzenniveau gestiegen war, verkaufte der Investor den CDS mit Gewinn.

Schlussendlich kaufte der Investor selbst die hochverzinslichen gewordenen Staatspapiere mit billigem Zentralbankgeld. Gleichzeitig drangen die Investoren darauf, dass die EU keines ihrer Mitgliedsländer im Stich lassen dürfe. Das Land wurde gerettet, das Geschäft war abgesichert und der Investor verdiente prächtig an den hohen Anleihezinsen. Hauptproblem für die Finanzinvestoren: Sie konnten dieses Spiel für jedes Land nur einmal machen. Also werden immer neue Länder ausgesucht, um mit der Angst vor einer Pleite Geschäfte zu machen.

Credit Default Swaps Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) Eigentlich ist das Prinzip einfach: Wer einem anderen ein Darlehen gewährt, geht damit das Risiko ein, sein Geld nicht mehr wiederzusehen. Als Gegenleistung bekommt er Zinsen. Je höher das Ausfallrisiko einer Unternehmens- oder Staats, desto höher ist auch der Zins, der gezahlt werden muss. Credit Default Swaps, zu deutsch: Kreditausfallversicherungen, setzen dieses Prinzip außer Kraft. Gläubiger, die einen CDS kaufen, schützen sich dadurch vor dem Totalverlust ihres Kapitals. Sie zahlen einen bestimmten Satz, bezogen auf den Nominalwert der Anleihe, an ihre Bank. Im Gegenzug springt diese ein, falls der Schuldner bankrott geht. Credit Default Swaps können an den Finanzmärkten frei - getrennt von den zugehörigen Anleihen - gehandelt werden. Man nutzt sie, um Anlagerisiken zu beschränken oder zu diversifizieren. Sie können aber auch genutzt werden, um damit zu spekulieren - zum Beispiel, um auf eine Pleite eines Staats oder Unternehmens zu wetten.

Dahinter steckt eine simple Logik: Spekulation verstärkt einen schon bestehenden Trend, sei es bei Wechselkursen, Rohstoffpreisen oder Zinsen. Sie zielt darauf ab, die resultierenden Preisdifferenzen profitabel zu nutzen. Nach einer Anstandspause werden sich daher die Finanzinvestoren Spanien zuwenden, danach Italien und Belgien. Dagegen hilft keine Behandlung des Symptome, wie eine Ausweitung des Rettungsschirms oder zusätzliche Ankäufe von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Nötig ist vielmehr eine systemische Therapie: Die Anreizbedingungen sind so zu verändern, dass sich unternehmerisches Handeln (wieder) mehr lohnt als Finanzkunststücke. Das System Politik muss die zwischen der Real- und Finanzwirtschaft vermittelnden Preise stabilisieren.

Ein konkreter Lösungsansatz für die Euro-Krise sähe so aus: Der Rettungsfonds wird mit Mitteln der Zentralbanken und der Euro-Länder zum Europäischen Währungsfonds (EWF) ausgebaut. Der Fonds stellt den Euro-Ländern Finanzmittel durch Ausgabe von Euro-Bonds zur Verfügung. Gleichzeitig geben die EZB und der EWF eine Garantie für die Staatsschuld sämtlicher Euro-Länder ab. Damit gibt es keinen Grund für hohe Risikoprämien und Wucherzinsen.