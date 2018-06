Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich im April leicht verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank in diesem Monat im Vergleich zum März um 0,7 Zähler auf 110,4 Punkte, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut mitteilte. Es ist die zweite Abwärtsbewegung in Folge. Nach einem Rekordhoch im Februar hatte der Index bereits im März leicht verloren.

Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hielt sich aber nahe dem im Februar erreichten Nach-Wiedervereinigungs-Rekord von 111,3 Punkten. Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn sagte zu der Umfrage unter 7000 Managern: "Trotz erheblicher Risiken auf der internationalen Ebene geht es den Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet". Gefahren gehen vor allem von der Schuldenkrise in Europa, der Atomkatastrophe in Japan und hohen Ölpreisen aus.

Die Firmenchefs schätzten die aktuelle Lage so gut ein wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr: Dieses Barometer kletterte auf 116,3 von 115,8 Punkten. Die Geschäftsaussichten für die kommenden sechs Monate wurden dagegen etwas schlechter bewertet. Dieser Teilindex sank auf 104,7 von 106,5.

In der Industrie trübte sich die Stimmung leicht ein. Ifo-Experte Klaus Abberger sagte: "Der starke Euro wird in Zukunft die Exporttätigkeit dämpfen". Er macht deutsche Waren in anderen Währungsräumen teurer. Dennoch wollen die Industriebetriebe neue Mitarbeiter einstellen. Die Japan-Krise habe sich bislang kaum negativ ausgewirkt. "Es mag Effekte geben", sagte Abberger. "Wir haben in Deutschland aber keine Branche, in der es ein Absacken gibt." Auch im Groß- und Einzelhandel verschlechterte sich das Klima ein wenig, während es sich in der Baubranche und bei den Dienstleistern aufhellte.

Analysten rechnen ungeachtet des leichten Rückgangs mit einem anhaltenden Aufschwung. "Es sieht weiter gut aus für unsere Wirtschaft", sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. "Die Lage ist so gut, dass es kaum noch besser werden kann. Deshalb würde ich den Rückgang der Erwartungen nicht so hoch hängen." Das enorme Tempo der vergangenen Monate aber dürfte die Wirtschaft nicht halten. "Die allerbesten Konjunkturzeiten gehen in den nächsten Monaten vorbei", sagte Commerzbank-Experte Ralph Solveen. "Daraus aber zu folgern, dass wir in einen Abschwung kommen, würde ich als verfrüht ansehen."

Nach Prognose der Bundesregierung hat sich das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal auf rund 0,8 Prozent verdoppelt. Für das laufende Frühjahrsquartal erwarten Analysten ein Plus von 0,5 Prozent. Die meisten Experten trauen der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr ein Wachstum von drei Prozent zu und rechnen für 2012 mit einem Plus von etwa zwei Prozent.