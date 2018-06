Die Banken in der durch Erdbeben und Tsunami hart getroffenen Region Japans sollen Hilfe von bis zu einer Billionen Yen (8,2 Milliarden Euro) erhalten. Die Kredite sind zu lediglich 0,1 Prozent verzinst und laufen über ein Jahr. Sie sollen den Banken in der Region ermöglichen, von der Krise betroffene Firmen mit frischem Geld zu versorgen.

Zum Abschluss zweitägiger Beratungen senkte die Bank auch ihre allgemeine Einschätzung der wirtschaftlichen Lage des Landes. Japans Wirtschaft sei in Folge der Katastrophe unter starken Abwärtsdruck geraten, hieß es. Daran ändere sich vorerst nichts. Die Währungshüter beschlossen einstimmig, den Leitzins unverändert bei nahe null Prozent zu lassen.

Am zerstörten Atomkraftwerk Fukushima versuchen die Betreiberfirma Tepco und weitere Helfer, die radioaktive Gefahr zu bannen. Fachleute leiteten Stickstoff in das Reaktorgehäuse von Kraftwerksblock 1, um zu verhindern, dass in den Reaktorgebäuden erneut Wasserstoff und Sauerstoff explodieren. Solche Explosionen hatten kurz nach Beginn der Havarie die Gebäude um die Kernreaktoren zerstört.

Ursache waren die Brennstäbe im Reaktorblock 1, die zeitweise aus dem Kühlwasser geragt und sich gefährlich erhitzt hatten. Dadurch könnte sich das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt haben. Mit Stickstoff lässt sich das gefährliche Gasgemisch verdünnen. Neben Block 1 wird daher laut der Betreiber auch in den Reaktorblöcken 2 und 3 Stickstoff eingefüllt. Unmittelbare Explosionsgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Tepco-Vertreter.

Dennoch gab die japanische Atomsicherheitsbehörde zu bedenken, dass das Gas radioaktive Substanzen aus dem Reaktorsicherheitsbehälter herausdrücken könnte. Die Behörde wies Tepco an, die Strahlungswerte in der Umgebung genau zu beobachten. Erst am Mittwoch war es gelungen, am Reaktor 2 ein Leck zu stopfen, aus dem radioaktiv verseuchtes Wasser ins Meer lief.

Um die Strahlenbelastung genauer messen zu können, erwägt Japan auch den Einsatz eines unbemannten Flugzeugs. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, soll die kleine ferngesteuerte US-Maschine vom Typ T-Hawk die Strahlenwerte an Abklingbecken für gebrauchte Brennstäbe messen.

In Fukushima liegen die Becken mit den gebrauchten Kernbrennstäben offen. Um sie zu kühlen, werden die Becken mit Wasser geflutet. Da dieses verseuchte Wasser überlaufen kann, muss das automatische Kühlsystem wieder in Gang gebracht werden. Die Arbeiter können diese Maschinen jedoch wegen der extremen Verstrahlung nicht erreichen. Mit Hilfe des Flugzeugs könne die Strahlenkonzentration an den Abklingbecken ohne Gefahr gemessen werden.

Die Regierung erwägt, den aus der Katastrophenregion geflohenen Menschen eine kurze Rückkehr in die Sperrzone zu erlauben. Die Regierung und Atomexperten prüften derzeit, wie die Sicherheit zu gewährleisten sei, damit die Menschen an ihren früheren Wohnorten schnell noch Wertgegenstände und andere Dinge herausholen können, sagte Regierungssprecher Yukio Edano.

Die Regierung hat um das Kernkraftwerk herum eine Zone von 20 Kilometern evakuieren lassen. Bewohner, die zwischen 20 und 30 Kilometern von der Atomruine entfernt leben, sind seit Wochen aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Fast vier Wochen nach der Katastrophe gaben die Behörden die Zahl der Toten und Vermissten mit mehr als 27.000 an. Bislang seien 12.608 Tote gezählt, teilte die Polizei. 15.073 Menschen wurden demnach noch vermisst.