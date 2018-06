Jeder Mensch, der Hunger leidet, ist eine Schmach für die Welt. Fast eine Milliarde sind derzeit weltweit unterernährt, und angesichts steigender Nahrungsmittelpreise wird es für Tausende immer schwieriger, sich und ihre Familien durchzubringen. Nun will sich die Politik des Problems annehmen – nicht zuletzt aus Angst, es könnten in noch mehr Ländern Unruhen ausbrechen wie zuletzt in der arabischen Welt.

Das ist ehrenwert. Doch leider gehen die Maßnahmen nicht weit genug, über die man derzeit diskutiert. Die Bundesregierung setzt, ebenso wie die französische Regierung im Rahmen der G20, vor allem auf den Kampf gegen die Spekulation . Doch die Spekulanten sind nicht schuld an der Krise. Sie verschärfen die Not , das ist unbestritten. Ökonomen schätzen, dass 15 bis 20 Prozent der jüngsten Preissteigerungen durch Finanzinvestoren verursacht wurden. Aber sie sagen auch: Die eigentlichen Ursachen des Hungers liegen viel tiefer.

Auf dem Frühjahrsgipfel von IWF und Weltbank ist Spekulation nur am Rande ein Thema. In Washington glaubt man an freie Märkte, und so will Weltbank-Chef Robert Zoellick vor allem die Funktionsfähigkeit des globalen Nahrungsmittelmarktes stärken, durch bessere Information über Lagerbestände und die Lockerung von Exportbeschränkungen. Ein wenig Krisenvorsorge kommt auch noch hinzu. Das mag hilfreich sein. Doch auch die von Zoellick vorgeschlagenen Instrumente greifen viel zu kurz.

Drei Viertel der Hungernden weltweit sind Kleinbauern, Viehzüchter oder Tagelöhner . Sie leben auf dem Land, doch die Erde ernährt sie nicht. Ihre Böden sind ausgelaugt, es fehlt ihnen an Wasser und gutem Saatgut. Selbst wenn sie ausreichende Erträge erzielen, verrottet ein großer Teil der Ernte mangels adäquater Lagermöglichkeiten. Wer im Kampf gegen den Hunger etwas erreichen will, muss zuallererst gegen diese Missstände angehen. Die Bauern müssen von ihren Erzeugnissen leben können: sei es, indem sie die Feldfrüchte selbst verspeisen, sei es, indem sie sie verkaufen und daraus ein gutes Einkommen erzielen.

Schon vor anderthalb Jahren versprachen die Staaten der G8 Milliarden, um die regionale Landwirtschaft in den Entwicklungsländern zu fördern. Auch die Weltbank gibt Geld. Doch gebracht hat es bislang wenig – zumal die subventionierte Agrarproduktion aus Europa und den USA den Kleinbauern im Süden immer noch jede Chance raubt und sogenanntes "land grabbing" ihre Existenz zusätzlich bedroht .

Bis zum Jahr 2030 muss sich die Nahrungsmittelproduktion weltweit um die Hälfte erhöhen, damit alle Menschen satt werden, sagt die UNO. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.