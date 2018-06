Der nächste Dominostein ist gefallen: Nach Griechenland und Irland schlüpft nun Portugal unter den Rettungsschirm der EU und des Internationalen Währungsfonds. Rund 90 Milliarden Euro werden die Portugiesen wohl erhalten.

Noch mehr Geld für die Peripherie – das ist die schlechte Nachricht. Die gute lautet: Jetzt sind alle Problemkandidaten versorgt und es besteht die Chance, diese Krise zu beenden. Keine Frage, die Märkte werden sich jetzt auf Spanien stürzen. Doch das Land hat in den vergangenen Monaten Fortschritte gemacht. Die Sanierung der Banken ist im Gang, die Wirtschaft fasst Tritt. Das haben auch die Finanzmärkte erkannt.

Irland muss derzeit rund sechs Prozentpunkte mehr Zinsen bezahlen als Deutschland, Portugal fünf Prozentpunkte. Der spanische Risikoaufschlag liegt bei weniger als zwei Punkten. Die Hilfskredite für Portugal dürften für zusätzliche Entspannung sorgen, sinkt doch jetzt die Ansteckungsgefahr für die spanischen Banken, die viel Geld in Portugal verliehen haben, das bei einer Pleite abgeschrieben werden müsste. Das gibt Anlass zur Hoffnung, denn wenn ein Land der Größe Spaniens fällt, würde die Währungsunion in ihren Grundfesten erschüttert.

Der Euro kann gerettet werden, wenn es jetzt gelingt, die Krisenstaaten zu sanieren – und hier hat die Politik noch viel zu tun. So zeigt die Entwicklung in Griechenland , dass Sparen alleine die Probleme nicht löst. Obwohl immer neue Kürzungsprogramme aufgelegt werden, verringert sich die Schuldenlast nicht, weil der Sparkurs die Konjunktur abwürgt. Und in Irland kämpft die Regierung mit den hohen Zinsen auf die Rettungskredite, die den Etat belasten.

Die Rettung wird nur gelingen, wenn die Hilfsprogramme so ausgestaltet werden, dass die Länder wieder auf eigenen Beinen stehen und damit die Kredite zurückzahlen können. Das erfordert die richtige Balance von Fordern und Fördern. Strenge Auflagen mögen in den Geberländern populär sein, weil sie dem Wunsch nach Bestrafung der Defizitsünder Rechnung tragen – ökonomisch wären sie kontraproduktiv, weil die Krisenstaaten so nie aus dem Schlamassel kommen. Es ist die Aufgabe der nationalen Politiker, diese Zusammenhänge der Bevölkerung zu erklären, statt anti-europäische Ressentiments zu bedienen.

Die Rettung wird aber zugleich nur dann erfolgreich sein, wenn Länder, die ihre Staatsfinanzen erkennbar nicht in den Griff bekommen können, umgeschuldet werden. Das wird noch einmal Geld kosten, weil vor allem deutsche und französische Finanzinstitute in Südeuropa engagiert sind. Aber für die wahrscheinlich sogar günstigere Alternative – die betroffenen Staaten durch Finanztransfers am Leben zu erhalten – gibt es keine politische Mehrheit.

Die Krise ist noch nicht vorbei und es kann noch vieles schief gehen, doch möglicherweise ist mit Portugal nicht nur der nächste, sondern auch der letzte Dominostein gefallen.