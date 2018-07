Der Preisdruck in Deutschland nimmt zu. Im April stiegen die Verbraucherpreise im Vorjahresvergleich um 2,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Berechnungen in Wiesbaden mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Oktober 2008. Damals stiegen die Preise kurz vor der Wirtschaftskrise ebenfalls um 2,4 Prozent.

Wie in den vergangenen Monaten wird die Teuerungsrate maßgeblich durch starke Preiserhöhungen bei Energieprodukten bestimmt. Preistreiber waren erneut Sprit und Heizöl.

Die Warnschwelle der Europäischen Zentralbank (EZB) ist mit der April-Rate überschritten, sie sieht nur bei Teuerungsraten bis knapp unter 2,0 Prozent die Preisstabilität gewahrt.

Ulrike Rondorf von der Commerzbank warnte: "Die Inflationsrisiken in Deutschland sind mittlerweile akut." Im März hatte die Jahresteuerung bei 2,1 Prozent gelegen.

Die Notenbank hat bereits reagiert und den Leitzins im Euroraum leicht auf 1,25 Prozent erhöht. Experten erwarten, dass die Währungshüter in den kommenden Monaten im Kampf gegen die Inflation mit Änderung der Leitzinsen reagieren werden. Binnen Monatsfrist legten die Preise um 0,3 Prozent zu. Die endgültigen Ergebnisse für April 2011 will das Statistische Bundesamt am 11. Mai 2011 veröffentlichen.