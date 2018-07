Durchbruch im Tarifkonflikt für die 20.000 Lokführer der Deutschen Bahn: Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite einigten sich in Frankfurt auf ein Tarifpaket, das neben anderen Verbesserungen 2,0 Prozent mehr Einkommen vorsieht. Das teilte der Chef der Gewerkschaft GDL,Claus Weselsky, mit.

"Es lief sehr vernünftig und partnerschaftlich", sagte DB-Personalvorstand Ulrich Weber, der sich wie Weselsky zufrieden mit dem Abschluss zeigte.

Danach erhalten die Lokführer rückwirkend zum 1. Januar 2,0 Prozent mehr Geld. Diese Steigerung gilt für alle Entgelte in der bisherigen Verdiensttabelle, egal ob die Lokführer Fahrgäste im Nah- und Fernverkehr transportieren oder im Güterverkehr unterwegs sind. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von 18 Monaten und reicht damit bis zum 30. Juni nächsten Jahres. Mit dem Durchbruch sind neue Streiks im Nah- und Fernverkehr des DB-Netzes abgewendet.

Ein Ergebnis für die etwa 6000 Lokführer bei den Konkurrenzunternehmen des staatseigenen Konzerns fehlt hingegen noch. Mehrere DB-Wettbewerber werden noch bestreikt, der am Donnerstag begonnene 48-Stunden-Ausstand läuft noch bis Samstag. Die GDL will den Druck nun noch erhöhen. "Wir werden die Arbeitgeber der Privatbahnen weiter bestreiken, und zwar sicherlich auch noch etwas intensiver in schnellerer Folge und solange, bis sie zu Verhandlungen bereit sind", sagte Weselsky.

Eine Einigung mit den DB-Konkurrenten sei sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich möglich. Den Bahn-Wettbewerbern aber gehe es "ums Prinzip", es gehe um eine Machtfrage. Die GDL-Lokführer würden weiter für ein einheitliches Lohngefüge und einheitliche Einkommen kämpfen. Sofern Bahn-Unternehmen bereit seien, ohne Vorbedingungen mit der GDL zu verhandeln, würden sie von Streiks verschont bleiben.

Mit der Einigung bei der DB steht auch ein Rahmentarifvertrag, der zentrale Beschäftigungsstandards wie Bezahlung, vier wichtige Zulagen und die wöchentliche Arbeitszeit festlegt. Die GDL will, dass das Niveau dieses Rahmentarifs auch für alle DB-Wettbewerber gilt. Von diesem Ziel sind die Tarifparteien jedoch noch weit entfernt.

Dem Kompromiss mit der DB müssen Gremien beider Tarifparteien noch zustimmen – in der Regel ist das aber nur noch ein formaler Akt. Die DB-Lokführer hatten zuletzt 2008 ein Tarifplus von elf Prozent erkämpft. 2009 betrug die Steigerung 4,5 Prozent. Ein DB-Lokführer verdient derzeit im Schnitt 2700 Euro brutto plus Zulagen. Die ausgehandelten 2,0 Prozent entsprächen bei 2700 Euro brutto 54 Euro mehr pro Monat.