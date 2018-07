Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) rechnet in den kommenden Monaten mit deutlich weniger Schwung für die deutsche Wirtschaft. So fiel das ZEW-Barometer für die Konjunkturerwartungen im Mai von 7,3 auf 3,1 Punkte. Es war der dritte Rückgang in Folge. Der Index liegt damit weit unter dem historischen Mittelwert von 26,5 Punkten.

"Deutschland hat die Folgen des Wirtschaftseinbruchs unerwartet schnell wettgemacht. Diese erfreuliche Dynamik wird sich indes nicht ungebremst fortsetzen", sagte ZEW-Präsident Wolfgang Franz in Mannheim. Im ersten Quartal war die deutsche Wirtschaft vor allem dank der enormen privaten Nachfrage und hoher Investitionen gegenüber dem Schlussquartal 2010 um 1,5 Prozent gewachsen.

Die Schuldenkrise im Euroraum, unklare Konjunktursignale aus den USA und ein schwächerer Ausblick für Chinas Wirtschaft dämpfen jedoch die Konjunkturschätzungen für die Exportnation Deutschland. Volkswirte der Commerzbank weisen allerdings darauf hin, dass der Aufschwung zwar gedämpft, jedoch nicht aufhören werde. Sie erwarten im Gesamtjahr einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 3,4 Prozent.

Die aktuelle Lage in Deutschland sowie im Euroraum sei sehr gut: Die Umfrage unter 300 Anlegern und Analysten zeigte einen Boom in der deutschen Wirtschaft. Das Barometer erreicht mit 91,5 Punkten den höchsten Stand seit Beginn der Umfrage im Jahr 1991. Die Erholung nach der Wirtschaftskrise komme auch verstärkt in der Binnenwirtschaft an, so eine Sprecherin des Branchenverbandes Dehoga. Restaurants, Kneipiers, Caterer und besonders Hotels konnten ihren Umsatz vergrößern.

Im Euroraum verbesserte sich die Einschätzung der derzeitigen Konjunkturlage um 8 Punkte auf 13,6 Punkte. Die Erwartungen für den Wirtschaftsaufschwung im Euroraum verschlechterten sich leicht. Der entsprechende ZEW-Index sank um 6,1 Punkte auf nun 13,6 Punkte.