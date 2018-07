Schön ist es geworden, das Haus in der kleinen, ruhigen Straße mitten im San Fernando Valley von Los Angeles. Stolze 125.000 Dollar hat sich der Investor die Renovierung kosten lassen. Seit drei Monaten steht es strahlend weiß gestrichen zum Verkauf. Doch das Interesse ist gering. Das Haus ist schön, aber schlichtweg zu teuer für die glanzlose Immigranten-Wohngegend.

Die Nachbarn, die sowieso schon ständig auf eigene Faust mit Wischtuch und Farbe gegen Graffitisprayer antreten, sind erleichtert, dass das verkommene Gemäuer überhaupt saniert worden ist. Das Haus stand lange leer und ist jetzt Teil eines Gerichtsverfahrens. Von Februar bis März 2010 gehörte es nach einer Zwangspfändung der Deutschen Bank . Die Stadt Los Angeles fordert nun Schadenersatz für diverse Vorschriftsverstöße in dieser Zeit.

Die Stadt wirft der Bank vor, ein Slumlord zu sein, ein Immobilienhai, der seine Häuser vernachlässigt. Mehrere Hundert Millionen Dollar Schadenersatz will Los Angeles von der Deutschen Bank : 2500 Dollar für jeden Tag und jedes Haus, das die Stadt absichern musste, weil es baufällig geworden ist. In der vergangenen Woche wurde Klage eingereicht.

Aber ist die Bank wirklich ein Immobilienhai? In Kalifornien stehen viele Häuser leer, nicht alle gehören oder gehörten der Deutschen Bank. Zwangsversteigerungen von Immobilien und anschließender langer Leerstand sind in den USA auch zwei Jahre nach der Finanzkrise noch Alltag. In Kalifornien dauert ein Pfändungsprozess durchschnittlich 330 Tage. "Die Banken, die ja teilweise mit Bundesgeldern gerettet wurden, wollen keine Fehler machen und halten sich penibel an alle Vorschriften", sagt Paul Luna, ein Makler aus Los Angeles, der bislang am Verkauf von etwa 400 gepfändeten Häusern beteiligt war. Dadurch werden die Rechte der Besitzer besser geschützt – aber die Häuser stehen länger leer und verfallen.

Eine schnelle Versteigerung wird zusätzlich erschwert, wenn mehrere Banken Ansprüche geltend machen. In der Hochphase der US-Immobilienblase wurden Hypothekendarlehen oft ohne Eigenkapital gewährt. Dafür aber teilten sich zwei Banken das Risiko. Unzählige Hauseigentümer ließen sich locken, weitere, zinsgünstige Kredite mit der Immobilie als Sicherheit aufzunehmen, um den neuen Zweitwagen zu finanzieren. Und zu guter Letzt haben auch die Hypothekenversicherungen ein Wörtchen mitzureden. Das verkompliziert die Sachlage ungemein.

Da sich ein Haus unbewohnt leichter verkaufen lässt, wird üblicherweise sofort die Zwangsräumung angestrebt, wenn das Haus zwangsgepfändet wurde. In der über 200 Seiten umfassenden Anklageschrift wird der Deutschen Bank vorgeworfen, mit allen Mitteln die Bewohner aus ihren Häusern gedrängt zu haben. Ihnen soll gedroht worden sein, oder es wurden mal eben Strom und Wasser abgedreht.

Eine andere, in Los Angeles mittlerweile gängige Methode sind sogenannte Cash-for-key- Angebote. Der Bewohner bekommt zwischen 500 und 2500 Dollar bar auf die Hand, wenn er das Haus sofort räumt. Einmal verlassen, werden die Immobilien schnell zum Schandfleck. Mit Fotos von verrotteten Badezimmern und Gärten voller Müll hat die Stadt einige Fälle dokumentiert.