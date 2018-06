ZEIT ONLINE: Frau Rau, Sie haben Bürger befragt, in deren Nähe Windräder oder neue Stromleitungen gebaut werden. Viele Menschen befürworten erneuerbare Energien, gehen aber auf die Barrikaden, sobald vor ihrer Haustür ein Windpark oder eine Biogasanlage gebaut werden soll. Wie passt das zusammen?

Irina Rau: In unseren Befragungen haben ungefähr 95 Prozent der Teilnehmer angegeben, dass sie erneuerbare Energien sehr wichtig finden. Sie gehen davon aus, dass ihnen eine zentrale Rolle in der künftigen Energieversorgung zukommen wird. Dass es trotzdem häufig lokalen Widerstand gibt, ist für mich kein Widerspruch. Es ist ein großer Unterschied, ob man sich abstrakt Gedanken über Windkraft macht oder ob hinterm Gartenzaun Windräder hochgezogen werden.

ZEIT ONLINE: Wovor haben die Menschen Angst?

Rau: Zum Beispiel vor elektromagnetischer Strahlung durch neue Stromleitungen oder vor der Zerstörung der Landschaft . Bei Biomasse- und Biogasanlagen gibt es die Sorge, dass genmanipulierte Pflanzen eingesetzt werden oder Monokulturen entstehen könnten und natürlich die Angst vor der Geruchsbelästigung.

Oft befürchten Anwohner auch, dass ihre Immobilie an Wert verliert, wenn sie in der Nähe von Strommasten wohnen. Die Menschen können ganz konkret sagen, was sie befürchten. Kaum jemand lehnt jedoch erneuerbare Energie per se ab.

ZEIT ONLINE: Trotzdem gibt es viel Protest gegen solche Projekte.

Rau: Ja, die Bereitschaft, Bürgerinitiativen zu gründen, ist verhältnismäßig groß. Und die Anzahl möglicher Widerstände wird zunehmen, da die Zahl der Projekte wächst. Wenn die Bundesregierung ihre Ziele erreichen will, müssen noch viele Anlagen und neue Stromleitungen gebaut werden.

ZEIT ONLINE: Ein zentrales Ergebnis Ihrer Untersuchungen ist, dass die Akzeptanz solcher Projekte steigt, je stärker die Anwohner einbezogen werden. Haben das Kommunen und Unternehmen bisher versäumt?

Rau: Die meisten der von uns befragten Bürger sagen, dass sie weder ausreichend informiert noch konsultiert wurden. Viele Planer schrecken offenbar davor zurück, die Anwohner frühzeitig zu beteiligen, weil sie denken, dass sie damit schlafende Hunde wecken. Sie haben Angst, dass Proteste den Prozess in die Länge ziehen oder vielleicht ganz kippen könnten. Aber man muss handeln, bevor überhaupt Konflikte entstehen. Langfristig ist man mit Partizipation besser beraten.

ZEIT ONLINE: Warum?

Rau: Die Projekte einfach durchzudrücken, birgt das Risiko, dass der Bau der Anlage komplett am Widerstand der Bürger scheitert. Im schlimmsten Fall nehmen sich Nachbarorte ein Beispiel daran und eine ganze Region leistet Widerstand. Ein gut gestalteter Beteiligungsprozess vermeidet dagegen spätere Klagen. Die Anwohner vor Ort sind Experten für das eigene Umfeld – deswegen müssen sie auch gehört werden.