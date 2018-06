Wenigstens das Protokoll ist mit den Deutschen. Als die Staats- und Regierungschefs der G8 bei ihrem Treffen in Deauville das erste Mal auf das heikle Thema Atomausstieg kommen, darf die Kanzlerin als Zweite sprechen, direkt nach dem japanischen Premierminister. Erst beschreibt Naoto Kan die schrecklichen Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima , dann erklärt Angela Merkel ihre Energiewende . Die ganz große Kritik der anderen Staatenlenker am deutschen Atomausstieg bleibt dadurch erst einmal aus. Stattdessen werben sie dafür, auch in Zukunft nicht ganz auf die Kernenergie zu verzichten.

Tatsächlich sind die Deutschen beim Thema Atomkraft international isoliert . Das zeigt sich in den Tagen von Deauville deutlich. Die großen Industrienationen können mit der deutschen Energiewende, mit dieser Art Industriepolitik, nicht viel anfangen. Und so wird sich im Abschlussdokument des G-8-Gipfels, an dem die Unterhändler noch bis heute Nachmittag arbeiten, nicht nur die Formulierung wiederfinden, wonach "einzelne Staaten" es als "geboten" ansehen, aus der Atomenergie auszusteigen. Sondern eben auch der Satz, dass andere Staaten es für richtig halten, die Kernenergie weiter auszubauen.

Dissens statt Konsens: Auch dafür stehen die G8 heute.

In deutschen Regierungskreisen wird der Kreis der großen Industrienationen zwar gern als "Wertegemeinschaft" bezeichnet. Aber von Gemeinsamkeit war schon in den vergangenen Monaten wenig zu sehen. Deutschland stand vor Deauville allein da. Außenpolitisch, weil man sich nicht an Luftangriffen auf Libyen beteiligen wollte – was Amerikaner und Briten, vor allem aber die Franzosen verstörte. Wirtschaftspolitisch, weil die abrupte deutsche Energiewende auch ein Land wie Frankreich unter Druck setzt. Dass eine konservativ geführte Regierung in Berlin einfach so aus der Atomkraft aussteigt, stärkt auch die Anti-AKW-Bewegung in Paris, und es beschert Präsident Nicolas Sarkozy eine Debatte, die der gar nicht will.

Noch vor ihrem Abflug nach Deauville hatte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag weltweite Stresstests für Atomkraftwerke gefordert . Auf dem Gipfel kann sie sich damit nicht durchsetzen. Man einigt sich zwar, die bestehenden Meiler regelmäßig überprüfen zu lassen. Aber nach welchen Kriterien, ist unklar. Auch sprechen die Staats- und Regierungschefs der G8 nicht für alle Nationen, die Atommeiler betreiben. Völlig offen ist zum Beispiel, ob sich die Chinesen an solch einer Sicherheitsoffensive beteiligen werden.

Und so ist die für Deutschland so wichtige Atomdebatte auch ein Zeichen für den Bedeutungsverlust der G8. Der exklusive Kreis, der einst davon lebte, klein zu sein, ist nun zu klein geworden. Die wichtigen Themen werden längst im Kreis der G20 besprochen.

Man kann den Bedeutungsverlust der G8 in Deauville im wahrsten Sinne sehen – weil man nichts sieht. Es gibt kaum Demonstrationen gegen das Treffen der Mächtigen, keine großen Polizeiaufgebote, so wie noch 2007 auf dem Gipfel von Heiligendamm. Auch die Protestler konzentrieren sich inzwischen auf die Gipfel der G20. Dort werden die großen ökonomischen Fragen diskutiert, die die Gesellschaft spalten: Finanzmärkte , Bankenregulierung, Welthandel, Entwicklungspolitik. Tatsächlich sind schon jetzt für den G-20-Gipfel in Cannes große Demonstrationen angekündigt.

An den G8 dagegen scheint die Zeit vorbeigegangen zu sein. Als "Weltregierung" galt die Gruppe einmal. Heute ist es eine Regierung ohne Thema.