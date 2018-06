Die amerikanische Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit Griechenlands weiter herabgestuft. S&P senkte seine Note für griechische Staatsschulden um zwei Stufen von BB- auf B, wie die Agentur mitteilte. Sie stellte zudem weitere Abstufungen in Aussicht.

Zur Begründung hieß es bei S&P: Die Wahrscheinlichkeit einer Umschuldung Griechenlands sei gestiegen. In Folge müssten die Gläubiger womöglich auf einen Teil ihres Geldes verzichten. Am Freitagabend hatten führende Euro-Staaten auf einem Krisentreffen in Luxemburg über die Lage in Griechenland beraten, eine Umschuldung lehnen sie offiziell aber ab.

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will auch die britische Ratingagentur Fitch, Griechenlands Note auf B senken.

Der Kurs des Euros sank als Reaktion auf die Schuldenkrise am Montag erstmals seit Mitte April unter 1,43 Dollar.

Griechenlands Regierung verhandelt bereits mit anderen Ländern der Euro-Zone, um eine Haushaltslücke im kommenden Jahr über 27 Milliarden Euro zu finanzieren. Die für 2012 geplante Rückkehr an die Finanzmärkte erscheine schwierig, sagte Arbeitsministerin Louka Katseli. Die Finanzierungsbedingungen am Markt würden es dem Euroland schwer machen, Geld zu bekommen. In den Gesprächen mit den anderen Euro-Ländern sollten deshalb Alternativen gefunden werden.

Auch aus EU-Kreisen hieß es, es werde über weitere Finanzhilfen für Griechenland beraten. Überlegungen für ein weiteres Hilfspaket seien auch Thema bei dem Treffen einiger Euro-Länder am Freitagabend in Luxemburg gewesen. An den Beratungen hatten neben Euro-Gruppen-Chef Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Jean-Claude Trichet, EU-Währungskommissar Olli Rehn sowie die Finanzminister von Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Griechenland teilgenommen.