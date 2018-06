Griechenlands Regierung dringt auf die Auszahlung der nächsten Tranche von zwölf Milliarden Euro aus dem 110-Milliarden-Euro-Hilfsprogramm. Anderenfalls werde das Land zahlungsunfähig, warnte Finanzminister Giorgos Papaconstantinou. "Wenn das Geld bis Ende Juli nicht kommt, dann müssen wir die Rollläden runtermachen, und die Regierung wird nicht mehr zahlen können", sagte er im griechischen Fernsehen.

Die Auszahlung der Tranche ist an die Einhaltung des mit IWF, EU und EZB vereinbarten Sanierungsprogramms geknüpft. Am Montag beschloss die Regierung Sparmaßnahmen im Volumen von 78 Milliarden Euro. Allein im Jahr 2011 sollen sechs Milliarden Euro gespart werden, um das Haushaltsdefizit 2011 auf die vereinbarten 7,5 Prozent zu drücken.

Zudem sollen zügig Anteile an Staatsunternehmen veräußert werden. Die EU-Kommission begrüßte die neuen griechischen Zusagen, darunter die Gründung eines Privatisierungs-Fonds, ähnlich der früheren deutschen Treuhand, die nach der Wende DDR-Betriebe privatisiert hatte.

Die griechische Opposition zieht allerdings nicht mit, was dem Euro am Dienstag Kursverluste bescherte. Der Vorsitzende der Partei Neue Demokratie, Antonis Samaras, sagte nach einem Treffen mit Ministerpräsident Giorgos Papandreou, die bisherigen Rezepte zur Krisenbewältigung hätten sich als falsch erwiesen. Papandreou verfügt zwar über eine komfortable Mehrheit, bemüht sich aber für den Sparkurs um einen breiten Konsens.

Zum Sparkurs gibt es aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) keine Alternative. Direktoriumsmitglied Lorenzo Bini Smaghi sagte, eine Umschuldung sei vermeidbar. Sollten die Griechen ihre Schulden nicht zahlen, werde das die Probleme nicht lösen, sondern verschlimmern.

Eine "sanfte Umschuldung" ohne eine formelle Pleite, die eine Kettenreaktion an den Kapitalmärkten auslösen würde, ist trotz des Widerstands der EZB aber offenbar noch nicht vom Tisch. Die niederländische Zeitung Het Financieele Dagblad berichtete, in den Euro-Ländern liefen technische Vorbereitungen zu einer kurzzeitigen Verlängerung von Rückzahlungsfristen. Den niederländischen Finanzminister Jan Kees de Jager zitierte das Blatt mit den Worten, eine sanfte Umschuldung sei eine "ernsthafte Option", aber nur als möglicher Schlussstein in einem Gesamtpaket. Griechenland müsse seine Reformen umsetzen.

Das estnische EZB-Ratsmitglied Andres Lipstock sagte dagegen der Agentur Dow Jones, eine sanfte Umschuldung sei dasselbe wie eine Umschuldung und stehe deshalb nicht auf der Tagesordnung. Ähnlich äußerte sich Frankreichs Notenbankchef Christian Noyer.