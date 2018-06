Das schwere Erdbeben und der Tsunami in Japan haben das Land in die Rezession zurückgeworfen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt schrumpfte im ersten Quartal um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, teilte die Regierung in Tokyo mit.

Eine Rezession ist definiert durch zwei aufeinander folgende Quartale mit sinkendem BIP; in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres war die japanische Wirtschaft bereits um 0,8 Prozent geschrumpft. Das Land hatte erst 2009 eine schwere Rezession in Folge der Finanzkrise hinter sich gebracht.

Der Rückgang des BIP im ersten Quartal ist größer als befürchtet, obwohl die Naturkatastrophe sich am 11. März und damit zum Ende des Quartals ereignete. Das Beben, der Tsunami und die Reaktorkatastrophe von Fukushima hemmten die Investitionen, unterbrachen Lieferungen innerhalb Japans und ins Ausland und ließen die Binnennachfrage einbrechen.

Besonders stark traf es die Zulieferer der Automobilindustrie, deren Fabriken in der nordöstlichen Region Tohoku zerstört wurden. Wegen fehlender Teile und wegen Stromausfällen mussten Firmen wie der weltweit größte Autokonzern Toyota ihre Werke vorübergehend schließen oder die Produktion zu Hause und im Ausland drosseln.

Aufgrund der schweren Schäden und dem Rückgang der Exporte rechnet die Regierung auch im zweiten Quartal mit einem schrumpfenden BIP, sagte Wirtschaftsminister Kauro Yosano. Doch sei die japanische Wirtschaft "widerstandsfähig genug, sich nach dieser Prüfung wieder zu erheben". Ab Juli rechnet die Regierung wieder mit einem steigenden BIP. Aufs Jahr gesehen werde die Wirtschaft sogar um ein Prozent zulegen, sagte Yosano.