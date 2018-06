Mexiko will seinen Zentralbank-Chef Agustín Carstens für den Chefposten beim Internationalen Währungsfonds (IWF) vorschlagen. Das teilte Finanzminister Ernesto Cordero am Sonntagabend in Mexiko-Stadt mit. Carstens habe die nötigen Fähigkeiten und Qualifikationen, um den Fonds führen zu können.

Der 53-jährige Ökonom war bereits drei Jahre stellvertretender IWF-Chef, bevor er 2006 Finanzminister wurde. Seit Januar 2010 leitet er die mexikanische Notenbank. Cordero hatte bereits am Donnerstag mitgeteilt, Carstens wäre der beste Kandidat für die Nachfolge des wegen Vergewaltigungsvorwürfen zurückgetretenen IWF-Chefs Dominique Strauss-Kahn.

Mexiko hält nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung derzeit mit etwa 50 Milliarden Euro die größte IWF-Zusage in Form einer flexiblen Kreditlinie. Zum Vergleich: Die Kreditzusagen des Währungsfonds an alle EU-Krisenstaaten addieren sich auf 92,4 Milliarden Euro. Die EU erhält dem Bericht zufolge damit insgesamt mehr als 60 Prozent aller vom IWF vergebenen Kredite oder Kreditzusagen.

Die Finanzkrise im Euro-Raum ist auch ein Argument dafür, dass die Europäer den traditionell ihnen zustehenden Vorsitz nicht aufgeben wollen. Allerdings rütteln führende Schwellenländer wie China und Brasilien an diesem Anspruch. Auch die mexikanische Regierung hatte öffentlich gefordert, dass die Nationalität bei der Berufung des neuen IWF-Chefs nicht die Hauptrolle spielen sollte. Auch jetzt forderte Finanzminister Cordero den Währungsfonds auf, die Entscheidung über die Strauss-Kahn-Nachfolge in einem offenen und transparenten Prozess zu behandeln.

Favoritin für den Posten bleibt jedoch die französische Finanzministerin Christine Lagarde. Nach Deutschland und Großbritannien signalisierte auch der neuseeländische Ministerpräsident John Key Zustimmung zu ihrer Kandidatur. "Sie ist sehr beeindruckend. Sie ist sehr, sehr kompetent. Sie hat ein enormes Ansehen", sagte er. Neuseeland habe aber noch nicht offiziell über sein Votum entschieden: "Sie ist eine Kandidatin. Es kann gut sein, dass es weitere geben wird."

Der Ökonom Frank Zimmermann warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mangelnden Einsatz für einen deutschen Kandidaten vor. Deutschland habe mit Altkanzler Gerhard Schröder, Ex-Finanzminister Peer Steinbrück, Ex-Bundesbankchef Axel Weber und dem Chef der Osteuropa-Bank EBWE, Thomas Mirow, durchaus eine Reihe erfahrener Persönlichkeiten aufzubieten, "die man ins Spiel bringen könnte", sagte der Direktor des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) Handelsblatt Online. Dass die Kandidatin Lagarde der Bundeskanzlerin gefalle, könne man kaum verstehen. Deren wirtschaftspolitische Vorstellungen liefen "den Interessen Deutschlands zuwider".

FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle sagte dazu, er könne sich "auch deutsche Kandidaten vorstellen". Namen wollte er nicht nennen: "Mir fallen viele ein, aber ich nenne keinen." Zwar sei Lagarde "ohne Frage eine starke Kandidatin", der Auswahlprozess für die Nachfolge von Strauss-Kahn müsse aber sorgfältig geführt werden.