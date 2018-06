Die US-Behörden haben den wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung inhaftierten Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF), Dominique Strauss-Kahn, in das Gefängnis Rikers Island verlegt. Die riesige New Yorker Haftanstalt liegt auf einer Insel im East River. Dort werde er zumindest bis zum nächsten Gerichtstermin am Freitag eine etwa dreieinhalb mal vier Meter große Einzelzelle bewohnen, sagte ein Sprecher der Gefängnisbehörde dem Fernsehsender CNN. Bislang war er in einer Polizeieinrichtung für Opfer von Sexualverbrechen im Stadtteil Harlem untergebracht. Eine Richterin hatte am Montag eine Freilassung Strauss-Kahns auf Kaution abgelehnt.

Der 62-jährige Franzose soll am Samstag ein Zimmermädchen in einem New Yorker Hotel sexuell bedrängt haben. Strauss-Kahn werde keinen Kontakt zu anderen Gefangenen haben, da er als berühmte Persönlichkeit gesehen werde, sagte der Sprecher. Auf Rikers Island sind weitere rund 14.000 Männer und Frauen inhaftiert, die eines Gewaltverbrechens oder anderer in New York City begangener Straftaten beschuldigt werden oder bereits dafür verurteilt wurden.

Strauss-Kahn, der als Nachfolger des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy gehandelt wurde, werden sechs Straftaten zur Last gelegt. Allein für die schwerste Anschuldigung – sexuelle Belästigung ersten Grades – drohen ihm 25 Jahre Haft. Zudem werden ihm versuchte Vergewaltigung, sexueller Missbrauch und Nötigung vorgeworfen. Strauss-Kahns Anwälte plädierten für ihren Mandanten auf nicht schuldig. Französische Medien berichteten, der IWF-Chef sei zur mutmaßlichen Tatzeit gar nicht in dem Hotel gewesen. Vielmehr soll er sich mit seiner Tochter zum Essen getroffen haben.

Die Affäre um Strauss-Kahn nährt auch die Spekulationen um die zukünftige IWF-Spitze. Euro-Gruppen-Chef Jean-Claude Juncker bezeichnete die einsetzenden Diskussionen zwar als nicht angemessen, aufhalten konnte er sie jedoch nicht. Die österreichische Finanzministerin Maria Fekter legte Strauss-Kahn einen Rücktritt nahe. "Im Hinblick auf die Situation, dass eine Kaution abgelehnt wurde, muss er sich selber überlegen, dass er ansonsten der Institution Schaden zufügt", sagte Fekter am Rande eines Treffens mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. Die spanische Finanzministerin Elena Salgado sagte: "Die Solidarität, zumindest meine, gilt der Frau, die eine Aggression erlitten hat, wenn es so war." Ihrer Ansicht nach seien die Vorwürfe gegen Strauss-Kahn von "außergewöhnlicher Schwere".

Zuvor hatten sich bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel und Belgiens Finanzminister Didier Reynders für einen Europäer als Nachfolger ausgesprochen, falls es zur Ablösung Strauss-Kahns kommen sollte. Als Favoritin auf den Posten gelte aktuell Frankreichs Finanzministerin Christine Lagarde, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin. Allerdings hat auch Lagarde gegenwärtig mit einer Affäre zu kämpfen: Ihr wird vorgeworfen, sich in einem Entschädigungsverfahren vorschnell auf einen Vergleich mit dem französischen Geschäftsmann Bernard Tapie eingelassen zu haben. Die Finanzministerin verweigerte in Brüssel zu den Spekulationen jedoch jeglichen Kommentar.

Lagardes Name ist nicht der einzige, der gehandelt wird. "Wir haben mehrere hervorragend geeignete Kandidaten", zitierte die FAZ Vertreter mehrerer Euro-Staaten. Das beziehe sich auch auf den früheren Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) sowie das italienische EZB-Direktoriumsmitglied Lorenzo Bini Smaghi. Und die Bild-Zeitung will erfahren haben, dass in Berlin auch der derzeitige Chef der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in London, Thomas Mirow, sowie Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann in die Überlegungen über eine mögliche Nachfolge Strauss-Kahns einbezogen werden.