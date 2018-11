Nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Giorgos Papandreou hat EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso Griechenland zur Einigkeit aufgerufen. "Ich vertraue darauf, dass die griechische Regierung das Vertrauen des Parlamentes bekommen wird", sagte Barroso in Brüssel. Das Parlament in Athen stimmt in der Nacht zum Mittwoch über die von Papandreou gestellte Vertrauensfrage ab.

Bisher hatte sich der EU-Kommissionspräsident als einer der obersten Repräsentanten der Europäischen Union aus der Debatte um die Hilfen für Griechenland weitgehend herausgehalten. Kritiker hatten schon früher ein stärkeres persönliches Engagement und eine Stellungnahme von Barroso gefordert.

Erstmals hat sich in aller Deutlichkeit auch Großbritanniens Premierminister David Cameron in die Diskussion eingeschaltet. Er sprach sich strikt gegen die Verwendung britischer Steuereinnahmen für Griechenland-Hilfen aus. Cameron werde sich entschlossen allen Versuchen widersetzen, Großbritannien in die Rettungsbemühungen der Euro-Zone einzubeziehen, sagte er der britischen Tageszeitung The Times. Der Regierungschef der Konservativen wies darauf hin, dass Großbritannien nicht der Euro-Zone angehöre und somit auch keine Verantwortung für sie trage.

Barroso dagegen appellierte an die Vernunft der Euro-Partner und der Griechen selbst: "Die Zustimmung zu diesem Paket ist eine nötige Bedingung, damit die Eurogruppe Anfang Juli über die Auszahlung der nächsten Kredittranche für Griechenland entscheiden kann", sagte Barroso. Er drängte die Griechen auf Entscheidungen "in einem Geist nationaler aber auch europäischer Verantwortung." Der Kommissionspräsident erkannte die Nöte vieler Griechen an. "Wenn es einen leichteren Weg aus der Krise gegeben hätte, wären wir ihn gegangen. Aber es gibt ihn nicht", sagte er.

Juncker: "Griechenland wird das tun"

Im Tauziehen um die Rettung vor der Pleite setzen die Euro-Länder die Regierung und das Parlament in Athen unter Druck. Da die griechische Regierung wegen der Massenproteste die Sparpläne ändern will, muss über die Auflagen mit der EU und dem Internationalen Währungsfonds nachverhandelt werden. Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker gab sich überzeugt, dass das Sparprogramm durchkommt. Die Frage einer Ablehnung im Parlament stelle sich nicht. "Griechenland wird das tun, was zu tun ist", sagte er.

Die Euro-Finanzminister hatten sich nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht zum Montag darauf geeinigt, dass bei dem notwendigen zweiten Hilfspaket für Griechenland auch private Gläubiger einen Beitrag leisten sollen – allerdings nur freiwillig und nicht verbindlich, wie es die Bundesregierung ursprünglich gefordert hatte. Als Gegenleistung dafür, griechische Staatsanleihen weiter im Portfolio zu halten, verlangen Gläubiger wie Banken, Versicherungen und Rentenfonds wirtschaftliche Anreize.

Umschuldung Sanfte Umschuldung Umschuldung durch Zahlungsaufschub – im Rahmen einer sanften Umschuldung würden die Rückzahlungsfristen für griechische Staatsanleihen und die 110 Milliarden Euro schweren Hilfskredite von IWF und EU verlängert. Denkbar wäre auch, zusätzlich den Zinssatz für die Hilfen erneut zu senken. Griechenland bekommt so mehr Zeit, seinen Haushalt zu sanieren. Auch andere Transaktionen wären möglich, etwa der Umtausch von Staatsanleihen in sichere Papiere, allerdings mit einem Abschlag. Ob das auch die privaten Gläubiger betrifft, ist unklar. Solch eine Umschuldung wäre für sie eher verkraftbar als eine harte Umschuldung. Aber: Die über Jahre angehäuften Staatsschulden müssten auf einen Schlag mit Garantien unterlegt werden, wofür letztlich die Steuerzahler in anderen Ländern haften müssten. Harte Umschuldung Umschuldung durch Forderungsverzicht – im Rahmen einer harten Umschuldung, auch Schuldenschnitt oder "Haircut" genannt, müssten die Gläubiger im Rahmen eines Schuldenabkommens auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Griechenland wäre damit schlagartig einen Teil seiner Schulden von mehr als 330 Milliarden Euro los, die Gläubiger aber würden Verluste machen. Griechenlands Kreditwürdigkeit am Finanzmarkt wäre nachhaltig angeschlagen, der Zugang zu frischem Geld verbaut. Dieser Effekt könnte allerdings auch auf andere angeschlagene EU-Staaten wie Irland oder Portugal übergreifen. Die Gläubiger sind vor allem Banken aus Griechenland und anderen Euro-Ländern – ihnen drohen milliardenschwere Verluste, was wiederum eine neue Finanzkrise auslösen könnte.

Finanzminister Wolfgang Schäuble erteilte dieser Forderung eine Abfuhr. Mit dem Geld der Steuerzahler werde erneut ein erheblicher Beitrag geleistet, um die Stabilität des Finanzsystems zu sichern, sagte er in Luxemburg. "Dass wir dafür noch Extraleistungen anbieten, würde in der Öffentlichkeit nicht auf allzu viel Verständnis stoßen." Die Stabilität des Euro müsse den Privatinvestoren als Anreiz genügen.